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РИА Новости
РИА Новости

МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов

МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщило агентство Рейтер. В дипведомстве уточнили, что уведомили об этом российское посольство, дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.В источнике
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Коммерсантъ

Посольство России назвало безосновательной высылку дипломатов из Болгарии

Коммерсантъ12:52
РБК

Болгария второй раз за год обвинила российских дипломатов в шпионаже

РБК09:52
РИА Новости

МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов

РИА Новости11:05
Интерфакс

Болгария вышлет двух подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

Интерфакс10:53
Известия

МИД Болгарии признал двух российских дипломатов персонами нон грата

Известия12:50
Lenta.ru

Болгария выслала обвиненных в шпионаже российских дипломатов

Lenta.ru10:37
ТАСС

Россия оставляет за собой право ответить на высылку дипломатов из Болгарии

ТАСС12:13

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
РИА Новости11:02
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Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия13:01
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