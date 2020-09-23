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Известия
Известия

Прокуратура Болгарии обвинила двух дипломатов России в шпионаже

В январе власти Болгарии уже объявили персонами нон грата двух других российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, а министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева заявила, что дипломаты, скорее всего, будут высланы из страны.В источнике
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Телеканал 360°

Политика перевешивает экономику. Болгария второй раз за год обвинила российских дипломатов в шпионаже

Телеканал 360°вчера в 16:13
РБК

Посольство не увидело доказательств для высылки дипломатов из Болгарии

РБКвчера в 14:22
Интерфакс

Посольство РФ в Софии пригрозило ответом на высылку дипломатов

Интерфаксвчера в 13:23
Коммерсантъ

Посольство России назвало безосновательной высылку дипломатов из Болгарии

Коммерсантъвчера в 12:52
РИА Новости

Болгария выслала двух российских дипломатов

РИА Новостивчера в 13:12
Известия

МИД Болгарии признал двух российских дипломатов персонами нон грата

Известиявчера в 12:50
ТАСС

Россия оставляет за собой право ответить на высылку дипломатов из Болгарии

ТАССвчера в 12:13

Слуцкий прокомментировал высылку Болгарией российских дипломатов

Болгария после объявления о высылке двух дипломатов России пополнила список государств, раздувающих шпионские скандалы против РФ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
РИА Новостивчера в 12:23
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На совещании во Владивостоке обсудили поручения Мишустина по Сахалину

Другой важный вопрос из перечня поручений, который поднял сахалинский губернатор, — это использование природного газа с проекта "Сахалин-1" для снабжения жителей северных районов.
Сахалин.Инфовчера в 04:31

В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Гринкевич.
РБКвчера в 16:38
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России" не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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