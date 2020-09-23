Прокуратура Болгарии обвинила двух дипломатов России в шпионаже
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В январе власти Болгарии уже объявили персонами нон грата двух других российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, а министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева заявила, что дипломаты, скорее всего, будут высланы из страны.В источнике
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Политика перевешивает экономику. Болгария второй раз за год обвинила российских дипломатов в шпионаже
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