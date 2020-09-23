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Газета.Ru
Газета.Ru

Посольство РФ получило ноту от МИД Болгарии о высылке дипломатов

Ранее прокуратура Болгарии предъявила двум российским дипломатам обвинение в шпионаже из-за сбора информации, которая представляет гостайну. В связи с этим МИД страны объявил высылку граждан России с территории Болгарии.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Посольство не увидело доказательств для высылки дипломатов из Болгарии

РБК14:22
Коммерсантъ

Посольство России назвало безосновательной высылку дипломатов из Болгарии

Коммерсантъ12:52
ТАСС

Россия оставляет за собой право ответить на высылку дипломатов из Болгарии

ТАСС12:13
РИА Новости

Болгария выслала из страны сотрудников торгпредства России

РИА Новости13:12
Известия

МИД Болгарии признал двух российских дипломатов персонами нон грата

Известия12:50
RT на русском

Болгария высылает двух российских дипломатов

RT на русском10:45
Интерфакс

Посольство РФ в Софии пригрозило ответом на высылку дипломатов

Интерфакс13:23

В Кремле оценили публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном

Москва, 23 сентября 2020, 13:27 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в статье Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном об Алексее Навальном есть неточности.
В Кремле оценили публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном
REGNUM06:27
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
РИА Новости11:02
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Запад10:04
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