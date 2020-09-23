Смотрите также

В Кремле оценили публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном

Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

Телеведущего Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище

Маск анонсировал беспилотный электромобиль Tesla за $25 тысяч

Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»

В Минске против протестующих применили водометы и слезоточивый газ

Наташа Королева высказалась об изменах мужа

Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений

В Минске против протестующих применили водометы и слезоточивый газ

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

США ввели новые санкции против российских граждан и компаний

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Посольство РФ получило ноту от МИД Болгарии о высылке дипломатов

Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы

ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений

Акции «Яндекса» усилили рост на новостях о покупке Тинькофф Банка

В Кремле оценили публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном