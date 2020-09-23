Посольство РФ получило ноту от МИД Болгарии о высылке дипломатов
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Ранее прокуратура Болгарии предъявила двум российским дипломатам обвинение в шпионаже из-за сбора информации, которая представляет гостайну. В связи с этим МИД страны объявил высылку граждан России с территории Болгарии.В источнике
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