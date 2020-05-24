Политика

BFM.ruBFM.ruПосольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Дипведомство призвало редакцию издания исправить неточности и «разместить реальные показатели доверия», извинившись перед читателями. По данным Bloomberg, рейтинг Владимира Путина снизился в связи с усилением кризиса из-за коронавируса.
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Валерий Федоров
У нас есть сайт. Туда заходят сотни тысяч человек, кто-то что-то по этому поводу пишет, кто-то пишет правильно, кто-то - неправильно. Bloomberg даже опубликовал снимки с нашего сайта, а то что интерпретировали данные совершенно неверно, то это только демонстрирует их глупость или ангажированность.
— Валерий Федоров, российский политологТАСС вчера в 04:15
с чего всё началось
Посольство России в США призвало Bloomberg извиниться за публикацию
 графика, согласно которому рейтинг президента РФ Владимира Путина в апреле 2020 года опустился до 27%.
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