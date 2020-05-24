с чего всё началось

У нас есть сайт. Туда заходят сотни тысяч человек, кто-то что-то по этому поводу пишет, кто-то пишет правильно, кто-то - неправильно. Bloomberg даже опубликовал снимки с нашего сайта, а то что интерпретировали данные совершенно неверно, то это только демонстрирует их глупость или ангажированность.

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Финансы ИК «Велес Капитал» рекомендует держать акции «Норильского никеля» Аналитики ИК "Велес Капитал" рекомендуют держать акции "Норильского никеля", отмечая, что низкий уровень долговой нагрузки и ожидаемое восстановление отрасли позволят компании поддерживать достойный уровень дивидендных выплат в ближайшие годы, говорится в комментарии инвесткомпании.