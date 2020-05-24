Дипведомство призвало редакцию издания исправить неточности и «разместить реальные показатели доверия», извинившись перед читателями. По данным Bloomberg, рейтинг Владимира Путина снизился в связи с усилением кризиса из-за коронавируса.

Общество В России за сутки выявили 8599 новых случаев коронавируса За прошедшие сутки в 84 регионах России выявили 8599 новых случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа.

Общество Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 1,2K

Общество В Петербурге коронавирус диагностирован ещё у 384 человек За последние сутки в России выявлено 8 599 заболевших коронавирусом, 384 новых случая зарегистрировано в Петербурге.

Общество Вспышку коронавируса выявили на дорожной стройке в Крыму Строительный городок в районе Симферополя изолирован из-за заражения одиннадцати работников новым коронавирусом, сообщил в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов. 3

Общество Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов. 1,4K

Религия Мусульмане празднуют Ураза-байрам Фото: Архив Orsk.ru Мусульмане отмечают Ураза-байрам — праздник окончания поста, длившегося весь священный месяц Рамадан. 4

Здоровье У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом. 9

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.

Музыка Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса. 935

Шоу-бизнес Оксана Самойлова и Джиган купили аквапарк за полмиллиона рублей Видимо, модель и рэпер могут позволить себе такие незапланированные траты, ведь композиции Джигана пользуются успехом, а после новости о разводе, у Самойловой резко увеличилось количество подписчиков в Инстаграме. 7

Культура Известные музыканты сегодня споют в честь Иосифа Бродского 24 мая исполняется 80 лет со дня рождения культового российского поэта Иосифа Бродского.

Общество В Тульской области выявлено еще 97 случаев коронавируса По данным регионального оперштаба на 24 мая, за сутки в Тульской области выявлено 97 новых случаев заболевания коронавирусом. 477

Здоровье В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата. 8

Наука У пожилых обнаружено больше всего антител к коронавирусу Как определили китайские ученые в ходе многочисленных исследований, плазма, которую получили от молодых людей, у которых наблюдались умеренные симптомы инфекции, содержит гораздо меньше защитных белков, необходимых для того, чтобы блокировать вирус. 37

Общество В России заразилось COVID-19 минимальное число людей за три недели Всего по состоянию на 24 мая коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 344481 граждан (Россия по этому показателю занимает второе место в мире).