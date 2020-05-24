Политика
BFM.ruПосольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Дипведомство призвало редакцию издания исправить неточности и «разместить реальные показатели доверия», извинившись перед читателями. По данным Bloomberg, рейтинг Владимира Путина снизился в связи с усилением кризиса из-за коронавируса.
Читать в источнике
Оценить5,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Российское посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина
RT на русскомвчера в 20:30
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:01, Ашберн
Здоровье
В Челябинской области за сутки выявили 47 новых случаев коронавируса
В течение недели количество новых подтвержденных случаев за сутки составляло 80-90 человек, вчера этот показатель снизился до 67.
Южноуральская панорама 02:38
Общество
В России за сутки подтверждено 8 849 новых случаев коронавируса
В 84 регионах России за сутки подтверждено 8 849 новых случаев коронавирусной инфекции.
UfacityNews.ru 21 мая в 05:37
Общество
В России за сутки выявили 8599 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в 84 регионах России выявили 8599 новых случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа.
Известия 03:36
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Общество
В Петербурге коронавирус диагностирован ещё у 384 человек
За последние сутки в России выявлено 8 599 заболевших коронавирусом, 384 новых случая зарегистрировано в Петербурге.
Фонтанка.Ру 03:41
Общество
Вспышку коронавируса выявили на дорожной стройке в Крыму
Строительный городок в районе Симферополя изолирован из-за заражения одиннадцати работников новым коронавирусом, сообщил в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов.
Интерфакс 03:37
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае за последние сутки, с 23 по 24 мая, выявили 92 новых случая заражения .
Юга.ру 04:09
Культура
Концерт Бьорк в Москве перенесли из-за пандемии
ТАСС вчера в 08:53
Наука
Для лечения коронавируса предложили использовать лекарство от рака
Лекарство от рака специалисты предлагают использовать для лечения коронавируса.
Evo-rus.com 04:54
Здоровье
В Минздраве предсказали ослабление коронавируса второй волны
Вторая волна коронавируса окажется слабее первой, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
Взгляд.ру 22 мая в 21:46
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Фото: Архив Orsk.ru Мусульмане отмечают Ураза-байрам — праздник окончания поста, длившегося весь священный месяц Рамадан.
Orsk.ru вчера в 04:05
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом.
Lenta.ru 00:16
Кино
Marvel и Sony выпустят кинокомикс о супергероине по имени Джекпот
Лос-Анджелес, США, 22 мая 2020, 11:16 — REGNUM Марк Гуггенхайм напишет сценарий к новому кинокомиксу Marvel и Sony Pictures о супергероине Джекпот.
REGNUM 22 мая в 04:16
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия вчера в 08:21
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения
Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
Радио Sputnik 21 мая в 12:07
Общество
Собянин приступил к смягчению ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, знаменующий начало постепенного выхода из ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 21 мая в 12:42
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган купили аквапарк за полмиллиона рублей
Видимо, модель и рэпер могут позволить себе такие незапланированные траты, ведь композиции Джигана пользуются успехом, а после новости о разводе, у Самойловой резко увеличилось количество подписчиков в Инстаграме.
Paparazzi.ru 02:32
Культура
Известные музыканты сегодня споют в честь Иосифа Бродского
24 мая исполняется 80 лет со дня рождения культового российского поэта Иосифа Бродского.
Петрозаводск говорит 02:26
Общество
В Тульской области выявлено еще 97 случаев коронавируса
По данным регионального оперштаба на 24 мая, за сутки в Тульской области выявлено 97 новых случаев заболевания коронавирусом.
Тульская пресса 03:43
Здоровье
В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса
Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
Общество
Минпросвещения проведет последний звонок онлайн
Моя Москва.онлайн вчера в 07:47
Наука
У пожилых обнаружено больше всего антител к коронавирусу
Как определили китайские ученые в ходе многочисленных исследований, плазма, которую получили от молодых людей, у которых наблюдались умеренные симптомы инфекции, содержит гораздо меньше защитных белков, необходимых для того, чтобы блокировать вирус.
Live24 04:24
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Общество
В России заразилось COVID-19 минимальное число людей за три недели
Всего по состоянию на 24 мая коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 344481 граждан (Россия по этому показателю занимает второе место в мире).
ЗакC.Ру 04:27
Общество
Власти Москвы назвали долю жителей с иммунитетом к коронавирусу
У 12% из 50 тыс. обследованных в Москве выявлен иммунитет к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, передает ТАСС.
РБК вчера в 03:58
Общество
Еще 2900 человек вылечились от коронавируса в Москве
Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 43 582, — сказала Анастасия Ракова.
Вечерняя Москва 22 мая в 03:23
Гаджеты
Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X
Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12