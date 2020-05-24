Политика

BFM.ruBFM.ruПосольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Дипведомство призвало редакцию издания исправить неточности и «разместить реальные показатели доверия», извинившись перед читателями. По данным Bloomberg, рейтинг Владимира Путина снизился в связи с усилением кризиса из-за коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать2,7K

Подробнее о событии

Российское посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина

RT на русскомвчера в 20:30

ВЦИОМ прокомментировал материал Bloomberg о рейтинге Путина

Московский Комсомолецвчера в 22:52

Посольство потребовало от Bloomberg извинений за данные о рейтинге Путина

РБКвчера в 21:18

Посольство РФ в США призвало Bloomberg извиниться за фейк о рейтинге Путина

REGNUMвчера в 22:01

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

Газета.Ru00:43

Посольство РФ призвало Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина в стране

ТАССвчера в 18:53

Дипломаты призвали Блумберг извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина

РИА Новостивчера в 19:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Армия и оружие

«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими

Lenta.ru 22 мая в 10:55
131
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM 00:18
175
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Атлантическом океане

RT на русском 00:18
2
Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
76
Кино

Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»

Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 22 мая в 12:02
11
Общество

Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

Интерфакс вчера в 14:16
593
Общество

Испания с июля начнет принимать иностранных туристов

Коммерсантъ вчера в 09:49
60
Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 22 мая в 01:06
154
Здоровье

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
561
Общество

Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве

Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN.
Право.ру вчера в 07:16
61
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1,1K
Здоровье

Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу

Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников.
Российская газета вчера в 15:08
600
Происшествия

В Новосибирской области выявили 81 новый случай коронавируса

По данным оперативного штаба на 11 утра 24 мая, в Новосибирской области за сутки выявили 81 случай коронавируса.
RuNews24.ru 00:20
17
Общество

Жириновский предложил ограничить трудовым мигрантам въезд в Россию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ограничить возращение в РФ трудовых мигрантов, покинувших страну по причине распространения коронавируса.
Политическая Экспертиза вчера в 09:21
207
Футбол

Денис Глушаков: «Может быть, я еще сыграю в футболке „Спартака“»

Спорт-Экспресс вчера в 16:18
Общество

Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
226
Кино

Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 22 мая в 07:44
5
Армия и оружие

ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС вчера в 18:10
330
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Коммерсантъ вчера в 23:32
210
Футбол

Футболист сборной Франции продал золотую медаль чемпионата мира-2018

Metaratings вчера в 06:09
Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
513
Политика

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
118
Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
55
Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
1,4K
Общество

Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
69
Здоровье

Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского

Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н вчера в 09:57
1
Здоровье

В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19

В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
9
Кино

Франшиза «Мир Юрского периода» не завершится после третьей части

Ревизор.ру 01:09
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
2,1K
Авто

Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа

Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня 22 мая в 06:21
138
Как работают Яндекс.Новости?
Главное