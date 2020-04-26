Коронавирус
РБКПосольство потребовало обследовать заключенную в США россиянку Осипову
Российское посольство в США в курсе ситуации с россиянкой Богданой Осиповой, которая находится в американской тюрьме в штате Конектикут. Об этом сообщил глава диппредставительства Анатолий Антонов, говорится на сайте посольства в Facebook.
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Вчера, 25 апреля, нами была направлена нота в госдепартамент с требованием принять безотлагательные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией, а также провести ей медобследование.
— Анатолий Антонов, российский политикRT на русском вчера в 20:03
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Здоровье
Роспотребнадзор открыл горячую линию по питанию во время самоизоляции
Роспотребнадзор в понедельник открыл горячую линию по вопросам организации правильного питания в период самоизоляции.
Известия вчера в 22:03
Политика
Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе
По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru вчера в 07:03
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП
Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
Гидрометцентр: станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений
REGNUM вчера в 22:57
Общество
В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса
За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия вчера в 06:57
Здоровье
Врачи Хакасии прокомментировали срыв сессии Верховного Совета
В пятницу, 24 апреля, не состоялась сессия Верховного Совета Хакасии по причине отсутствия большинства депутатов — из 50 в зале заседаний присутствовали только 30.
Хакасия вчера в 09:53
Происшествия
Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
ТАСС вчера в 20:57
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Происшествия
Пешехода насмерть сбили ночью на шоссе Ленточный бор в Барнауле
В ночь на 27 апреля в Барнауле автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу. Это произошло на шоссе Ленточный бор.
Алтайская правда вчера в 23:12
Интернет
Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10
Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10. Теперь компания продвигает браузер Microsoft Edge через поле поиска.
Ferra вчера в 13:29
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Футбол
АПЛ разрешит командам делать по 5 замен за матч
Ранее делать по 5 замен в матчах в качестве временной меры предложила ФИФА.
Sport24.ru вчера в 23:28
Происшествия
Шестеро погибли, отравившись неизвестной жидкостью под Новосибирском
Шесть человек стали жертвами отравления неизвестной жидкостью в Новосибирской области.
РЕН ТВ вчера в 23:24
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня вчера в 09:20
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Известия вчера в 19:46
Происшествия
В Бурятии суд отправил экс-зампреда парламента под домашний арест
Бывший вице-спикер хурала Бурятии Баир Жамбалов отправлен под домашний арест на два месяца по делу о резонансном ДТП, в котором погибла девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.
РИА Новости вчера в 22:43
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 24 апреля в 07:07
Культура
Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
РИА Новости вчера в 15:37
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Политика
В КНДР заявили, что Ким Чен Ын работает над документами
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил послание с благодарностью строителям туристической зоны, а также продолжает работу с документами.
Мойка78 вчера в 18:05
Путешествия
Самый популярный кавказский блогер застрял в обсерваторе под Екатеринбургом: «Вот в такой я заднице»
Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Экономика
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости 25 апреля в 06:07
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
Застрявшие в ОАЭ граждане России доставлены на Урал
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урал вывезли российских туристов из ряда стран. Их эвакуировали из Индии, Таиланда и т.д.
REGNUM вчера в 23:51
Авто
Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу
Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
Новые автомобили вчера в 00:40
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07