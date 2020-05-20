с чего всё началось

Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.

Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах

Кино Исполнительница роли Бэтвумен покинула проект после одного сезона Исполнительница главной роли в «Бэтвумен» Руби Роуз внезапно покинула проект после одного сезона.

Политика Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов оскорбил русскоязычных сограждан, назвав их "одноклеточными", об этом он заявил в эфире своего интернет-канала. 1

Культура Состав жюри литературной премии «Дальний Восток» объявят 19 мая Советник президента РФ Владимир Толстой и заместитель полпреда в ДФО Григорий Куранов 19 мая расскажут об особенностях прохождения конкурса на соискание литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева.

Общество Иркутская область вводит масочный режим Иркутск, 19 мая 2020, 13:20 — REGNUM Власти Приангарья, где по состоянию на 19 мая выявили уже более 700 носителей коронавируса, вводят масочный режим с 20 мая. 35

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 1,1K

Общество В Нидерландах сообщили о передаче коронавируса от норки человеку На звероводческой ферме в Нидерландах зафиксирован случай передачи коронавируса от норки человеку.

Политика США направили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом Власти США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные американского Госдепа.

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

Здоровье Больница прекратила приём пациентов на Алтае из-за коронавируса В Алтайском крае одно из крупнейших медицинских учреждений прекратило принимать больных; причиной стала вспышка заболевания коронавирусом среди персонала. 3

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 7

Происшествия СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа "Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. 49

Общество В Иркутской области у 163 вахтовиков выявили коронавирус Уже 163 случая заражения коронавирусом выявлено у вахтовиков подрядных организаций Иркутской нефтяной компании (ИНК), один из них с запущенной формой COVID-19 скончался, сообщил РИА Новости представитель администрации Усть-Кутского района Иркутской области. 13

Политика Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 414

Политика На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. 255

Энергетика Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья. 2

Общество Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте». 51

Общество Американцы стали отказываться от покупки китайских товаров Около 40% жителей США начали отказываться от покупки товаров с маркировкой «сделано в Китае», следует из опроса консалтинговой фирмой FTI Consulting. 23