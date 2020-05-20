Политика
ИзвестияПосольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
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с чего всё началось
«Очередное крупное американское издание поймано на откровенной лжи о мерах, предпринимаемых российскими властями по борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.RT на русском19:06
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Дипломаты требуют от Bloomberg опровержения статьи о коронавирусе в России
Московский Комсомолец19:29
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:31, Ашберн
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 22:10
Кино
Исполнительница роли Бэтвумен покинула проект после одного сезона
Исполнительница главной роли в «Бэтвумен» Руби Роуз внезапно покинула проект после одного сезона.
Игромания.ру 19:39
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов оскорбил русскоязычных сограждан, назвав их "одноклеточными", об этом он заявил в эфире своего интернет-канала.
РИА Новости 20:11
Культура
Состав жюри литературной премии «Дальний Восток» объявят 19 мая
Советник президента РФ Владимир Толстой и заместитель полпреда в ДФО Григорий Куранов 19 мая расскажут об особенностях прохождения конкурса на соискание литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева.
ИА Камчатка 17 мая в 23:22
Общество
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 15:38
Общество
На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола
На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
РБК 21:36
Общество
Иркутская область вводит масочный режим
Иркутск, 19 мая 2020, 13:20 — REGNUM Власти Приангарья, где по состоянию на 19 мая выявили уже более 700 носителей коронавируса, вводят масочный режим с 20 мая.
REGNUM 06:20
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Общество
В Нидерландах сообщили о передаче коронавируса от норки человеку
На звероводческой ферме в Нидерландах зафиксирован случай передачи коронавируса от норки человеку.
Росбалт 20:20
Политика
США направили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом
Власти США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные американского Госдепа.
Газета.Ru 19:33
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Здоровье
Больница прекратила приём пациентов на Алтае из-за коронавируса
В Алтайском крае одно из крупнейших медицинских учреждений прекратило принимать больных; причиной стала вспышка заболевания коронавирусом среди персонала.
Сиб.фм 11:51
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Происшествия
СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа
"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:53
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20
Общество
В Иркутской области у 163 вахтовиков выявили коронавирус
Уже 163 случая заражения коронавирусом выявлено у вахтовиков подрядных организаций Иркутской нефтяной компании (ИНК), один из них с запущенной формой COVID-19 скончался, сообщил РИА Новости представитель администрации Усть-Кутского района Иркутской области.
РИА Новости 07:24
Общество
В Самарской области режим ограничений могут ужесточить
В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции.
Терра 13:45
Политика
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 20:17
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Игры
Новые подробности об «Assassin’s Creed Valhalla»
SM News 05:25
Энергетика
Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой
Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья.
Lenta.ru 17:50
Общество
Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Общество
Американцы стали отказываться от покупки китайских товаров
Около 40% жителей США начали отказываться от покупки товаров с маркировкой «сделано в Китае», следует из опроса консалтинговой фирмой FTI Consulting.
Взгляд.ру вчера в 08:28
Футбол
«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу»
"Барселона" проведет остаток игр чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:58
Футбол
Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему в 2010 году принял решение завершить карьеру.
Metaratings 16:04
Экономика
Азиатско-Тихоокеанский Банк предлагает кредитную карту «Универсальная»
Азиатско-Тихоокеанский Банк предлагает кредитную карту «Универсальная».
Банки.ру вчера в 10:27