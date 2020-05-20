с чего всё началось

Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.

Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах

Политика Трамп объяснил, почему США отправляют другим странам аппараты ИВЛ Американский президент Дональд Трамп объяснил, что США бесплатно отправляют аппараты ИВЛ другим странам, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, а не ради дипломатии, пишет "Интерфакс".

Авто Hyundai Santa Fe получит салон в стиле нового Mercedes-Benz S-Class Обновленный Hyundai Santa Fe для китайского рынка получит по-иному оформленную переднюю панель, свидетельствуют шпионские снимки, опубликованные в Сети.

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 7

Политика США передали Украине 15,5 млн долларов для борьбы с коронавирусом Власти Украины получили помощь от США в размере 15,5 млн долларов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Госдепартамент.

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 929

Футбол «Крылья Советов» продали «Спартаку» нападающего Александра Соболева Аренда Соболева в "Спартаке" была платной, в ее условиях была опция выкупа контракта футболиста.

Футбол «Уотфорд» подтвердил коронавирус у троих членов клуба По данным Worldometer на ночь с 19 на 20 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 971 332 человека.

Политика В администрации США заявили, что рады выздоровлению Мишустина Ранее сообщалось, что Мишустин был выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.

Культура Бекмамбетов планирует снимать screenlife-фильмы для компании из США Студия «Базелевс» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова планирует заключить контракт с американским дистрибьютором на производство фильмов в формате screenlife. 1

Происшествия Больница прекратила приём пациентов на Алтае из-за коронавируса В Алтайском крае одно из крупнейших медицинских учреждений прекратило принимать больных; причиной стала вспышка заболевания коронавирусом среди персонала. 3

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой. 550

Общество Johnson & Johnson сняла с производства детскую присыпку в США и Канаде Американская компания Johnson & Johnson прекращает выпуск в США и Канаде детской присыпки Baby Powder, которая стала причиной многочисленных судебных исков.

Игры В Европе сменился лидер в индустрии видеоигр Суммарная стоимость акций компании CD Projekt достигла рекордного значения для европейских компаний, занимающихся разработкой и изданием видеоигр. 4

Фигурное катание Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной. 1

Политика Власти обсудили проведение парада и голосования по Конституции 24 июня Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы. 140

Общество Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом. 2,3K