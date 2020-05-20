Политика

ИзвестияИзвестияПосольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах

Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
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с чего всё началось
«Очередное крупное американское издание поймано на откровенной лжи о мерах, предпринимаемых российскими властями по борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении
 дипмиссии в Facebook.
RT на русском19:06

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Посольство России потребовало от Bloomberg опровержения статьи о COVID-19

РБК19:55

Посольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России

RT на русском19:06

Дипломаты требуют от Bloomberg опровержения статьи о коронавирусе в России

Московский Комсомолец19:29

Дипломаты потребовали от Bloomberg опровержения данных о больницах в РФ

РИА Новости19:24

Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровергнуть статью о больничных койках в России

Коммерсантъ19:13

Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения материала о коронавирусе в России

ТАСС19:11

Посольство РФ обвинило Bloomberg в фальсификации данных о числе коек в больницах

Интерфакс19:41
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Трамп объяснил, почему США отправляют другим странам аппараты ИВЛ

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Коммерсантъ 12:48
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ 03:38
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По данным Worldometer на ночь с 19 на 20 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 971 332 человека.
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В администрации США заявили, что рады выздоровлению Мишустина

Ранее сообщалось, что Мишустин был выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.
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Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
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Культура

Бекмамбетов планирует снимать screenlife-фильмы для компании из США

Студия «Базелевс» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова планирует заключить контракт с американским дистрибьютором на производство фильмов в формате screenlife.
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Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию

Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию.
Известия 15:30
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Здоровье

Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150

Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
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Происшествия

Больница прекратила приём пациентов на Алтае из-за коронавируса

В Алтайском крае одно из крупнейших медицинских учреждений прекратило принимать больных; причиной стала вспышка заболевания коронавирусом среди персонала.
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Общество

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.
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Общество

Котяков пояснил, сколько выплат получат семьи с детьми за три месяца

«Всего за три месяца — за апрель, май и июнь, — семья с двумя детьми, оказавшись в трудной ситуации, сможет получить более 112 тыс. рублей», — указал он.
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ТАСС 18:25
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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Речь в передаче шла о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
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Фигурное катание

Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
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Власти обсудили проведение парада и голосования по Конституции 24 июня

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы.
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Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки

Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
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Энергетика

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Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
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Авторынок Европы показал крупнейшее падение в истории в апреле

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Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
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Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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