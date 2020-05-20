Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.

Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах

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