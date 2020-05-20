Политика

ИзвестияИзвестияПосольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах

Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
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Bloomberg исправил данные о коронавирусе в России

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Bloomberg внес коррективы в статью после критики посольства России

Газета.Ru01:56

Bloomberg исправил материал о коронавирусе в России после заявления посольства РФ

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RT на русскомвчера в 23:20

Bloomberg исправило статью после критики посольства России

РИА Новости00:16

Посольство РФ обвинило Bloomberg в фальсификации данных о числе коек в больницах

Интерфаксвчера в 19:41
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Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
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Армия и оружие

ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
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В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Мясников добавил, что от коронавируса умирает на порядок меньше людей, чем от большинства привычных заболеваний.
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Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
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Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов

В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

Релиз ремейка состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.
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В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2

Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:04
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Политика

Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 05:42
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Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
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Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Общество

Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля

Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад вчера в 05:36
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Зеленский пообещал «приключения и приговоры» бывшим властям Украины

Украинский лидер выразил мнение, что «представителей прошлой власти впереди ждет много разных приключений и приговоров».
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Шоу-бизнес

В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку

Тело молодого человека принадлежит 30-летнему актеру Грегори Тайри Бойсу, который стал популярен благодаря картине «Сумерки».
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
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Общество

Гастроэнтеролог развеял популярный миф о приготовлении гречки

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Алексей Парамонов развеял один из самых популярных мифов о приготовлении гречки.
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Происшествия

Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер.
РИА Новости 02:29
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Экономика

Агентство Moody’s предсказало усиление миграции в России

Экономический кризис, вызванный распространением коронавируса и падением цен на нефть, ускорит миграцию населения внутри России.
БИЗНЕС Online 05:08
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 300 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 308705.
ТВ Центр 03:43
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Политика

Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации одобрил на заседании 20 мая закон, разрешающий гражданам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг.
Газета.Ru 05:57
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Культура

Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
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Армия и оружие

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Коммерсантъ 18 мая в 08:31
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Политика

Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке

На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 08:46
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Общество

«Роснефть» подала в суд на РБК

В настоящее время статья, о которой идет речь в заявлении «Роснефти», опубликована на сайте РБК с заголовком «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП».
Ведомости 06:12
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ вчера в 03:38
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Армия и оружие

Более 600 военных медиков направят в Кубинку для борьбы с коронавирусом

Для лечения заболевших коронавирусом в подмосковной Кубинке к работе привлекут более 600 военных медиков, сообщили в Министерстве обороны.
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Фигурное катание

Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском 18 мая в 11:45
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

К 12:10 мск доллар уже опустился ниже 72 рублей и торговался на уровне 71,98 рубля (-0,7%). Курс евро снизился до 78,78 рубля (-0,5%).
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Энергетика

Турции оказался не нужен российский газ

Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
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