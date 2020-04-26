Вчера, 25 апреля, нами была направлена нота в Госдепартамент с требованием принять безотлагательные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией, а также провести ей медобследование.

Посольство России потребовало от госдепартамента США провести медицинское обследование заключенной гражданки РФ Богданы Осиповой, которая отбывает наказание в одной из американских тюрем за похищение собственного ребенка. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посольство РФ потребовало от США обследовать Осипову в тюрьме

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