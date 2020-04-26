Коронавирус
ИзвестияПосольство РФ потребовало от США обследовать Осипову в тюрьме
Посольство России потребовало от госдепартамента США провести медицинское обследование заключенной гражданки РФ Богданы Осиповой, которая отбывает наказание в одной из американских тюрем за похищение собственного ребенка. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Вчера, 25 апреля, нами была направлена нота в Госдепартамент с требованием принять безотлагательные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией, а также провести ей медобследование.
— Анатолий Антонов, российский политикRT на русском вчера в 20:03
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Политика
Песков отметил взаимодействие РФ и США в экстремальных ситуациях
Песков призвал не предаваться излишнему оптимизму, так как взаимодействие происходит в экстремальных ситуациях.
iReactor 02:45
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава получила серьезную травму на съемках популярного шоу
Именно поэтому юмористка сразу согласилась поучаствовать в популярном шоу «Танцы со звездами». Ее партнером стал Денис Тагинцев.
Grazia вчера в 23:43
Политика
Представитель Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Коммерсантъ 00:15
Энергетика
Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ
Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы.
Известия 00:50
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов населения
Составлен список регионов-лидеров по объемам банковских вкладов.
Российская газета 01:01
Политика
Песков заявил о необходимости жесткого режима самоизоляции
Напряженная эпидемиологическая ситуация в ряде регионов России требует более жёсткого режима самоизоляции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
NewInform 02:55
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
Минкомсвязь 23 апреля направила в правительство меры поддержки компаний IT- и телеком-отраслей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Футбол
Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно
Из-за пандемии коронавируса сезоны ФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить.
Vprognoze.ru вчера в 16:56
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
Более 3 млн тестов на коронавирус провели в России
Как уточнили в службе, только за последние сутки российские медики провели 139 тысяч тестов на выявление 2019-nCoV.
Телеканал 360° 02:59
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса
Руководитель Бурятии Алексей Цыденов заявил, что медики, зараженные коронавирусом, сами скрывали симптомы заболевания.
Московский Комсомолец вчера в 11:37
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Общество
Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
Агентство Москва 01:23
Происшествия
Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП
Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП Бывшему секретарю бурятского реготделения «Единой России» и бывшему вице-спикеру Народного хурала Баиру Жамбалову предъявлено обвинение в том, что он на автомобиле сбил 17-летнюю девушку и не оказал помощь еще живой пострадавшей.
Коммерсантъ вчера в 07:50
Экономика
Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд
Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.
RT на русском вчера в 15:43
Единоборства
Тактаров рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров рассказал о состоянии здоровья отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:37
Общество
Россия отказывается платить Лондону 76 млн рублей по делу Смычковского
Ранее Россия направила запрос в Соединённые Королевство об экстрадиции Смычковского — ключевого фигуранта дела о коррупции в отношении генерала СКР Александра Дрыманова — по делу о взятке в $1 млн за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец».
REGNUM 02:47
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Происшествия
В центре Ростова-на-Дону ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании в центре Ростова-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
РИА Новости 02:16
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Общество
Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной
ФАН 25 апреля в 09:52
Общество
Токаев продлил режим ЧП в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая.
Коммерсантъ 02:57
Происшествия
Несколько сотен буревестников стали заложниками на сахалинском судне
Одно из грузовых судов в порту Южно-Сахалинска заполонили несколько сотен буревестников.
Российская газета 01:15
Гаджеты
Новый iPhone SE проверили на прочность
Новый iPhone SE был протестирован на прочность.
Актуальные Новости 00:50