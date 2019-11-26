Политика

Газета.RuГазета.RuПосольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам

Российское посольство в Чехии предостерегло власти страны от установки памятника власовцам, сообщает РИА "Новости". В посольстве отметили, что Русская освободительная армия Власова была коллаборационистским вооруженным формированием, которое создало нацистское руководство Третьего рейха.
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 диппредставительства говорится, что Русская освободительная армия Власова была признана коллаборационистским вооруженным формированием, которое было создано руководством Третьего рейха.
ТК Звездавчера в 19:59

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Посольство РФ в Чехии предупредило о последствиях установки памятника «власовцам» в Праге

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Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы

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Посольство России предостерегло Чехию от установки памятника «власовцам»

РБКвчера в 19:13

Россия предостерегла Чехию от установки памятника власовцам

RT на русскомвчера в 15:42

Посольство РФ предостерегло власти Чехии от установки памятника власовцам

Интерфаксвчера в 14:00
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Телеканал 360° вчера в 23:15
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Газета.Ru вчера в 05:51
Политика

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РИА Новости вчера в 14:50
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Спорт

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Индекс-провайдер FTSE в рамках предварительного пересмотра в декабре своих индексов понизил вес "ЛУКОЙЛа".
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В результате мощного землетрясение в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
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В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

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В России могут ввести маркировку домашних животных

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В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

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Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

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Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
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Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование.
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