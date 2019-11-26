Политика
Газета.RuПосольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
Российское посольство в Чехии предостерегло власти страны от установки памятника власовцам, сообщает РИА "Новости". В посольстве отметили, что Русская освободительная армия Власова была коллаборационистским вооруженным формированием, которое создало нацистское руководство Третьего рейха.
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с чего всё началось
В сообщении диппредставительства говорится, что Русская освободительная армия Власова была признана коллаборационистским вооруженным формированием, которое было создано руководством Третьего рейха.ТК Звездавчера в 19:59
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Российские дипломаты предупредили о последствиях установки памятника «власовцам» в Праге
Московский Комсомолецвчера в 16:53
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