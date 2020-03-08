Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruСевер Италии закроют на карантин из-за коронавируса

Власти Италии рассматривают новые меры, как остановить вспышку коронавируса в стране. Так, планируется «закрытие» на карантин большей части севера Италии. Сообщается, что власти планируют временно ограничить посещение Ломбардии, Пьемонта, Эмилия-Романьи и Венето.
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