Власти Италии рассматривают новые меры, как остановить вспышку коронавируса в стране. Так, планируется «закрытие» на карантин большей части севера Италии. Сообщается, что власти планируют временно ограничить посещение Ломбардии, Пьемонта, Эмилия-Романьи и Венето.

Политика В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.

Единоборства Адам Ковнацки тяжелее Роберта Хелениуса В главном бою вечера тяжеловес Адам Ковнацки проведет поединок против Роберта Хелениуса.

Здоровье За сутки коронавирусом в Китае заразились 99 человек Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 28 человек, количество заразившихся увеличилось на 99, выздоровели еще 1678 человек.

Общество На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.