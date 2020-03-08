Общество
Вести.RuНа севере Италии может быть введен строгий карантин
По имеющейся информации, правительство Италии планирует в ближайшее время ввести карантин во всей области Ломбардия, а также в провинциях Модена, Парма, Пьяченца, Реджо нель Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19.
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Согласно предлагаемым законодательным изменениям, пойманные пьяными за рулём водители не смогут получить лицензии на оружие в России.
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Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
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