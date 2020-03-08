Общество

Вести.RuВести.RuНа севере Италии может быть введен строгий карантин

По имеющейся информации, правительство Италии планирует в ближайшее время ввести карантин во всей области Ломбардия, а также в провинциях Модена, Парма, Пьяченца, Реджо нель Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19.
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