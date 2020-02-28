Политика
Российская газетаПосольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, ставшим ответом госсекретарю Майку Помпео, который накануне выступил с очередными обвинениями в адрес России в "оккупации" Крыма в 2014 году.
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Экономика
Сотрудников банков назвали главной причиной утечек данных
Сотрудников банков назвали главной причиной утечек данных В 89% инцидентов утечки данных из российских банков виноваты их рядовые сотрудники, утверждает в отчете «СёрчИнформ».
Происшествия
Полиция Якутии ищет жертв «влиятельной дамы»
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу возбужденному следственным управлением МУ МВД РОССИИ «Якутское» по факту мошеннических действий под предлогом продаж квартир и земельных участков, ОСО МУ МВД РОССИИ «Якутское» задержана гр. Винокурова В.Н. 1967г.р.
Происшествия
Бывший сотрудник банка похитил более 9 млн рублей в Якутске
Суд приговорил бывшего начальника отдела кассовых операций филиала ОАО "Банк Москвы" в столице республики к лишению свободы за присвоение свыше девяти миллионов рублей, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера
Биатлон
IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции
Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.
Общество
В Нидерландах обнаружили первый случай заражения коронавирусом
В Нидерландах был зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса.
Общество
20 лет подвигу в Аргуне: Десантников 6-й роты можно было спасти
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Здоровье
Более 40 человек в текущем эпидсезоне скончались от гриппа на Украине
Более 40 человек скончались на Украине от гриппа в текущем эпидсезоне.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Политика
Путин рассказал об отсутствии у него двойников
В декабре 2015 года, во время пресс-конференции Путину показали фотографию человека, похожего на него, и спросили, знаком ли он с «двойником».
Авто
Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry
В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
Общество
В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Сбор подписей за ликвидацию ПФР начался на сайте Российской общественной инициативы.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Хоккей
Нападающий «Тампы» Кучеров набрал очки в 17-м матче подряд
Армия и оружие
Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии
Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Гаджеты
OnePlus 7T Pro назвали лучшим смартфоном MWC 2020
Основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) подтвердил, что именно их гаджет OnePlus 7T Pro стал победителем в номинации «Лучший смартфон».
Космос
РАН пожалуется ООН на спутниковую систему Илона Маска
Российская академия наук (РАН) считает, что развертывание тысяч спутников системы Starlink, созданной компанией SpaceX Илона Маска, помешает работе астрономов.
Политика
Кремль придумал методичку для агитаторов за изменение Конституции
«МБХ-Медиа» сообщает, что в Кремле подготовили методички для агитаторов за изменения Конституции.
Экономика
Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
Армия и оружие
США рассматривают возможность усиления борьбы с коронавирусом через программу времен холодной войны
Закон был принят в 1950 году после начала Корейской войны.
Шоу-бизнес
Андрей Разин ответил Льву Лещенко на «сбитого летчика»
Андрей Разин вновь вступил в перепалку с мэтром российской эстрады Львом Лещенко, с которым судится после скандального телешоу на одном из федеральных каналов, вышедшего в эфир еще в конце прошлого года.
Кино
Начались съемки «Мира Юрского периода 3»
Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона
Экономика
Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами
Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.