Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосольство РФ пригласило власти США посетить Крым

Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, ставшим ответом госсекретарю Майку Помпео, который накануне выступил с очередными обвинениями в адрес России в "оккупации" Крыма в 2014 году.
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Посольство России пригласило администрацию США официально посетить Крым

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Россия пригласила администрацию США в Крым

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Посольство России посоветовало американским властям посетить Крым

РБК17:17

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Газета.Ru16:34

Россия пригласила администрацию США посетить Крым

РЕН ТВ16:12

Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым

Российская газета17:34

Посольство РФ пригласило американских чиновников в Крым

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