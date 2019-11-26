Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосольство РФ призвало Чехию отказаться от памятника власовцам

Российское посольство в Чехии предостерегло власти страны от установки памятника власовцам в районе Прага-Ржепорые. Диппредставители РФ отметили, что возведение монумента лидеру русских коллаборационистов нарушит обязательства государства по Конвенции о преступлениях против человечества.
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 диппредставительства говорится, что Русская освободительная армия Власова была признана коллаборационистским вооруженным формированием, которое было создано руководством Третьего рейха.
ТК Звездавчера в 19:59

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ТАССвчера в 16:32

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RT на русскомвчера в 15:42

Посольство РФ предостерегло власти Чехии от установки памятника власовцам

Интерфаксвчера в 14:00
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Политика

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Lenta.ru 01:24
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Общество

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Сенаторы могут поддержать предложение сделать 31 декабря выходным днем, если такого же мнения будут придерживаться депутаты Госдумы.
Российская газета 02:22
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Вести.Ru вчера в 22:41
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Коммерсантъ 00:43
Происшествия

В Подмосковье предъявили обвинение матери, бросившей младенца в кустах

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Московский Комсомолец 24 ноября в 10:21
Происшествия

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнаружили тайник с взрывчатыми веществами на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.
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Авто

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Японский автопроизводитель Nissan готовит к дебюту новое поколение кроссовера Nissan X-Trail, не обновлявшегося ещё с 2013 года.
Автоновости дня вчера в 05:25
Происшествия

Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании

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RT на русском 02:48
Экономика

Набиуллина: банки РФ почти не страдают от санкций

Последствия западных санкций почти не отражаются на российских банках благодаря усилиям, предпринятым руководством РФ.
REGNUM 02:55
Авто

Новый седан Kia Optima рассекречен полностью

Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция. Разработчики рассказали, что сообщения будут автоматически удаляться через определенный период времени.
Деловое.ТВ 03:48
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Автомобили в России подорожают уже с Нового года

Автомобили начнут стремительно дорожать уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
Автоновости дня 24 ноября в 21:37
Политика

Рособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции начали тестировать применение локаторов российской зенитно-ракетной системы С-400.
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Названы главные сторонники развязывания войны в Чечне

Перед началом чеченской войны в 1994 году в Кремле не было четкого понимания, как поступить с объявившей о независимости республикой, а главными сторонниками силовой операции были председатель правительства Виктор Черномырдин и его зам Олег Сосковец, считает сопредседатель Московской Хельсинкской группы, в 1994-1995 годах — депутат Государственной Думы Валерий Борщев.
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РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в ноябре

Пресс-служба Российской Премьер-лиги опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера в ноябре.
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Общество

Творчество Ротару находит отклик в России: зачем нагнетать страсти

Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.
REGNUM вчера в 04:46
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Врач предупредил о вреде спорта для курильщиков

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Джессика Бил отреагировала на фото, где Джастин Тимберлейк с другой девушкой

Напомним, что на днях в сети появились фотографии, где Джастин в компании друзей отдыхает в одном из клубов Нового Орлеана.
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Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11

Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
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В Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования.
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Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber

TfL отказалось продлевать лицензию Uber в 2017 г. Компания подала апелляцию на это решение и продолжила предоставлять услуги заказа такси, работая по временной лицензии.
Вести.Финанс вчера в 08:59
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Ибрагимович назвал свой следующий клуб

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