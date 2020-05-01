Политика

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Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны. На своей странице в Facebook дипломаты обратили внимание на то, что в 75-ю годовщину Великой Победы госдепартамент «предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю».
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«Заведомо лживо»: в посольстве России в США высказались о новой попытке переписать историю

ТК Звездавчера в 19:21

Посольство РФ призвало США не искажать факты о Второй мировой войне

Российская газетавчера в 21:49

Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой войны

Газета.Ruвчера в 20:55

В посольстве России отметили попытку Госдепа США переписать историю

Телеканал 360°вчера в 20:01

Российское посольство обвинило США в переписывании истории Победы

РИА Новостивчера в 22:02

В посольстве России отметили попытку Госдепа США переписать историю

RT на русскомвчера в 18:08

Посольство РФ в Вашингтоне призвало США отказаться от искажения фактов о Второй мировой

ТАССвчера в 18:05
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:53, Ашберн
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
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Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс 29 апреля в 04:29
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Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
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Космос

Совет РАН по космосу одобрил создание российской многоразовой ракеты

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Ученые выяснили, что Солнце — необычно спокойная звезда

ИА Красная Весна вчера в 16:57
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Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Экономика

«Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров

В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров.
Говорит Москва вчера в 05:25
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Общество

В 60 регионах России введен особый противопожарный режим

Эхо Москвы 01:05
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Наука

Обнаружено новое средство от коронавируса

Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.
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В PS Store бесплатно раздают первый сезон Hitman

Стоит отметить, что разработчики Hitman и сама компания Sony официально не объявляли о бесплатной раздаче игры.
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Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
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Общество

Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
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Авто

В России на продажу выставили самый дорогой Lexus

Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe вчера в 09:43
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Здоровье

В России зарегистрировали отечественный тест на антитела к коронавирусу

Российская служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала отечественный тест для определения в крови антител к коронавирусу SARS-CoV-2.
РБК вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Бабкина сообщила о выписке из больницы

RT на русском вчера в 18:43
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Здоровье

Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
Коммерсантъ вчера в 23:59
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Культура

В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура вчера в 11:26
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Энергетика

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
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Здоровье

Британские эксперты рассказали, кто чаще умирает от коронавируса

Число смертельных случаев из-за коронавируса нового типа в Британии может значительно отличаться в зависимости от этнической принадлежности пациентов, самый высокий уровень летальности зафиксирован среди чернокожих выходцев из стран Карибского региона, заключили эксперты британского исследовательского института Institute for Fiscal studies (IFS).
РИА Новости вчера в 22:57
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом

Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, с 1 мая регион закрыл границы, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:28
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Политика

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 мая

Всего в столице с начала пандемии после заражения коронавирусом умерли 658 человек.
РБК 01:10
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Общество

В Забайкалье число заразившихся коронавирусом увеличилось до 155

Количество людей, заразившихся коронавирусной инфекикй в Забайкальском крае на 1 мая, по данным краевого оперативного штаба увеличилось до 155 человек.
Байкал24 вчера в 22:54
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Общество

В Удмуртии выявлено еще 9 случаев заражения коронавирусом

9 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии 30 апреля.
Удмуртская правда вчера в 01:45
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Здоровье

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 16:56
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Армия и оружие

Сирия отразила удары израильских вертолетов

Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия вчера в 18:58
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Политика

США решили экономически «наказать» Китай за коронавирус

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы наказания Китая экономическими методами за сокрытие правды о коронавирусе.
РБК вчера в 20:43
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
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Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
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