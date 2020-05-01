Политика
ИзвестияПосольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны
Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны. На своей странице в Facebook дипломаты обратили внимание на то, что в 75-ю годовщину Великой Победы госдепартамент «предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю».
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Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 14:05
Общество
Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс 29 апреля в 04:29
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Космос
Совет РАН по космосу одобрил создание российской многоразовой ракеты
NewInform вчера в 22:52
Космос
Ученые выяснили, что Солнце — необычно спокойная звезда
ИА Красная Весна вчера в 16:57
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Экономика
«Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров
В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров.
Говорит Москва вчера в 05:25
Общество
В 60 регионах России введен особый противопожарный режим
Эхо Москвы 01:05
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.
РИА Новости вчера в 14:36
Игры
В PS Store бесплатно раздают первый сезон Hitman
Стоит отметить, что разработчики Hitman и сама компания Sony официально не объявляли о бесплатной раздаче игры.
Astera вчера в 13:33
Общество
Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
Общество
Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса
В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
Авто
В России на продажу выставили самый дорогой Lexus
Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe вчера в 09:43
Здоровье
В России зарегистрировали отечественный тест на антитела к коронавирусу
Российская служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала отечественный тест для определения в крови антител к коронавирусу SARS-CoV-2.
РБК вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Бабкина сообщила о выписке из больницы
RT на русском вчера в 18:43
Здоровье
Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель
В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Культура
В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура вчера в 11:26
Энергетика
Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
Здоровье
Британские эксперты рассказали, кто чаще умирает от коронавируса
Число смертельных случаев из-за коронавируса нового типа в Британии может значительно отличаться в зависимости от этнической принадлежности пациентов, самый высокий уровень летальности зафиксирован среди чернокожих выходцев из стран Карибского региона, заключили эксперты британского исследовательского института Institute for Fiscal studies (IFS).
РИА Новости вчера в 22:57
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом
Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, с 1 мая регион закрыл границы, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:28
Политика
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 мая
Всего в столице с начала пандемии после заражения коронавирусом умерли 658 человек.
РБК 01:10
Общество
В Забайкалье число заразившихся коронавирусом увеличилось до 155
Количество людей, заразившихся коронавирусной инфекикй в Забайкальском крае на 1 мая, по данным краевого оперативного штаба увеличилось до 155 человек.
Байкал24 вчера в 22:54
Общество
В Удмуртии выявлено еще 9 случаев заражения коронавирусом
9 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии 30 апреля.
Удмуртская правда вчера в 01:45
Здоровье
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 16:56
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия вчера в 18:58
Политика
США решили экономически «наказать» Китай за коронавирус
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы наказания Китая экономическими методами за сокрытие правды о коронавирусе.
РБК вчера в 20:43
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28