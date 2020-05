Число смертельных случаев из-за коронавируса нового типа в Британии может значительно отличаться в зависимости от этнической принадлежности пациентов, самый высокий уровень летальности зафиксирован среди чернокожих выходцев из стран Карибского региона, заключили эксперты британского исследовательского института Institute for Fiscal studies (IFS).

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.