Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны. На своей странице в Facebook дипломаты обратили внимание на то, что в 75-ю годовщину Великой Победы госдепартамент «предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю».

Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

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