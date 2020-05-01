Политика

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Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны. На своей странице в Facebook дипломаты обратили внимание на то, что в 75-ю годовщину Великой Победы госдепартамент «предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю».
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Посольство России призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Газета.Ru04:29

В посольстве России отметили попытку Госдепа США переписать историю

RT на русскомвчера в 18:08

Посольство РФ призвало США не искажать факты о Второй мировой войне

Российская газетавчера в 21:49

В посольстве России отметили попытку Госдепа США переписать историю

Телеканал 360°вчера в 20:01

«Заведомо лживо»: в посольстве России в США высказались о новой попытке переписать историю

ТК Звездавчера в 19:21

Российское посольство обвинило США в переписывании истории Победы

РИА Новостивчера в 22:02

Посольство РФ в Вашингтоне призвало США отказаться от искажения фактов о Второй мировой

ТАССвчера в 18:05
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
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Армия и оружие

The National Interest: Россия обладает самой мощной в мире пушкой

Новые достоинства российской самоходки «Малка» оценило американское издание The National Interest, назвав ее самой мощной пушкой в мире.
ПолитРоссия 28 апреля в 11:58
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Общество

За сутки в России выявили почти 8 тыс. зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявлено 7933 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
РБК 04:18
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Транспорт

ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей

«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.
RT на русском 01:51
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Шоу-бизнес

Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию

Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru вчера в 12:28
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Энергетика

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
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Общество

Жителям Татарстана разрешат посещать кладбища

На днях в системе смс-пропусков появится новая цель. С 6 мая жители Татарстана смогут посещать кладбища с помощью сервиса SMS-пропусков.
Слава труду (Бавлы) 03:29
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Политика

Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата

Десятки жителей штата Мичиган, некоторые из которых были вооружены, собрались в четверг в здании местного Капитолия в знак протеста против постановления губернатора Гретхен Уитмер о необходимости самоизоляции и возможного продления срока действия этого документа, сообщает телеканал Fox News.
Взгляд.ру вчера в 20:20
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Здоровье

Из Покровской больницы уволились устроившие бунт врачи

Как сообщила «Фонтанка», сославшись на одного из ушедших медиков, главный врач Покровской больницы якобы пригрозила сотрудникам, ежедневно лечащим пациентов (в том числе с пневмониями), последствиями за видео.
Московский Комсомолец 04:38
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
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Политика

Саакашвили прочат должность в украинском Национальном совете реформ

«Саакашвили может войти в Национальный совет реформ»,— сказали источники издания.
Коммерсантъ вчера в 10:28
12
Политика

Сергей Лавров прокомментировал дипломатический скандал в Чехии

Лавров акцентировал внимание на том, что в этот период ни один российский дипломат не приезжал в чешскую столицу.
Мир новостей вчера в 11:38
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Общество

Петербуржцев предупредили о рейдах во время майских праздников

В пятницу, 1 мая, стало известно, что полиция и Росгвардия Петербурга будут проводить рейды в потенциальных местах массового скопления людей в майские праздники.
Форпост Северо-Запад 02:23
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Экономика

Богатейшие россияне потеряли с начала года 46 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших россиян с начала года снизилось на 46 млрд долларов, самые большие потери понес совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Взгляд.ру 01:41
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Происшествия

В Татарстане умер второй пациент с коронавирусом

Второй житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Набережных Челнах, за последние сутки заразились ещё 71 человек, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 04:21
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Общество

Вероника Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в последние несколько недель России практически удалось выйти на плато по коронавирусу.
Online47.ru вчера в 19:32
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Технологии

Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса

Врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы медицинским маскам, сообщает Medicalxpress.
РИА Новости 04:22
8
Общество

В России зарегистрирован тест на определение антител к коронавирусу

Росздравнадзор зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.
RT на русском 03:33
Единоборства

Экс-чемпион UFC назвал единственный способ победить Нурмагомедова

Instagram Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Люк Рокхолд в эфире Submission Radio поделился единственным способом, которым, на его взгляд, можно победить действующего обладателя титула дивизиона россиянина Хабиба Нурмагомедова.
РЕН ТВ вчера в 18:24
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Экономика

В России с 1 мая начинает действовать программа льготной ипотеки

На территории России с 1 мая вступит в силу ряд новых законов, среди которых — запуск программы льготной ипотеки, повышение пенсий и изменения в правилах банковских переводов.
ПолитРоссия 03:39
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Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
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Происшествия

В Приамурье обнаружена мертвой сотрудница полиции

Тело сотрудницы полиции обнаружено в пятницу, 1 мая, в одной из квартир города Тында Амурской области.
Известия 03:46
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Общество

За сутки у 232 человек в Свердловской области выявлен коронавирус

Уральский меридиан 03:45
18
Общество

Посольство России в США осудило обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне

Посольство России в США прокомментировало обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне, напомнив Соединенным Штатам об их международных обязательствах по защите иностранных миссий.
Комсомольская правда вчера в 23:56
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Здоровье

В саратовском интернате выявлено 30 случаев заражения SARS-CoV-2

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 30 апреля выявлено 46 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 438 человек.
REGNUM 02:21
Общество

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 29 апреля в 17:01
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Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru вчера в 02:51
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Общество

Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники

График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56
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