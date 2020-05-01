Политика
ИзвестияПосольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны
Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны. На своей странице в Facebook дипломаты обратили внимание на то, что в 75-ю годовщину Великой Победы госдепартамент «предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю».
Читать в источнике
Оценить192
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Армия и оружие
The National Interest: Россия обладает самой мощной в мире пушкой
Новые достоинства российской самоходки «Малка» оценило американское издание The National Interest, назвав ее самой мощной пушкой в мире.
ПолитРоссия 28 апреля в 11:58
Общество
За сутки в России выявили почти 8 тыс. зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявлено 7933 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
РБК 04:18
Транспорт
ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей
«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.
RT на русском 01:51
Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru вчера в 12:28
Энергетика
Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
Жителям Татарстана разрешат посещать кладбища
На днях в системе смс-пропусков появится новая цель. С 6 мая жители Татарстана смогут посещать кладбища с помощью сервиса SMS-пропусков.
Слава труду (Бавлы) 03:29
Политика
Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата
Десятки жителей штата Мичиган, некоторые из которых были вооружены, собрались в четверг в здании местного Капитолия в знак протеста против постановления губернатора Гретхен Уитмер о необходимости самоизоляции и возможного продления срока действия этого документа, сообщает телеканал Fox News.
Взгляд.ру вчера в 20:20
Здоровье
Из Покровской больницы уволились устроившие бунт врачи
Как сообщила «Фонтанка», сославшись на одного из ушедших медиков, главный врач Покровской больницы якобы пригрозила сотрудникам, ежедневно лечащим пациентов (в том числе с пневмониями), последствиями за видео.
Московский Комсомолец 04:38
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
Политика
Саакашвили прочат должность в украинском Национальном совете реформ
«Саакашвили может войти в Национальный совет реформ»,— сказали источники издания.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Политика
Сергей Лавров прокомментировал дипломатический скандал в Чехии
Лавров акцентировал внимание на том, что в этот период ни один российский дипломат не приезжал в чешскую столицу.
Мир новостей вчера в 11:38
Общество
Петербуржцев предупредили о рейдах во время майских праздников
В пятницу, 1 мая, стало известно, что полиция и Росгвардия Петербурга будут проводить рейды в потенциальных местах массового скопления людей в майские праздники.
Форпост Северо-Запад 02:23
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Экономика
Богатейшие россияне потеряли с начала года 46 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян с начала года снизилось на 46 млрд долларов, самые большие потери понес совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Взгляд.ру 01:41
Происшествия
В Татарстане умер второй пациент с коронавирусом
Второй житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Набережных Челнах, за последние сутки заразились ещё 71 человек, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 04:21
Общество
Вероника Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в последние несколько недель России практически удалось выйти на плато по коронавирусу.
Online47.ru вчера в 19:32
Технологии
Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса
Врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы медицинским маскам, сообщает Medicalxpress.
РИА Новости 04:22
Общество
В России зарегистрирован тест на определение антител к коронавирусу
Росздравнадзор зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.
RT на русском 03:33
Единоборства
Экс-чемпион UFC назвал единственный способ победить Нурмагомедова
Instagram Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Люк Рокхолд в эфире Submission Radio поделился единственным способом, которым, на его взгляд, можно победить действующего обладателя титула дивизиона россиянина Хабиба Нурмагомедова.
РЕН ТВ вчера в 18:24
Экономика
В России с 1 мая начинает действовать программа льготной ипотеки
На территории России с 1 мая вступит в силу ряд новых законов, среди которых — запуск программы льготной ипотеки, повышение пенсий и изменения в правилах банковских переводов.
ПолитРоссия 03:39
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
Происшествия
В Приамурье обнаружена мертвой сотрудница полиции
Тело сотрудницы полиции обнаружено в пятницу, 1 мая, в одной из квартир города Тында Амурской области.
Известия 03:46
Общество
За сутки у 232 человек в Свердловской области выявлен коронавирус
Уральский меридиан 03:45
Общество
Посольство России в США осудило обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне
Посольство России в США прокомментировало обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне, напомнив Соединенным Штатам об их международных обязательствах по защите иностранных миссий.
Комсомольская правда вчера в 23:56
Здоровье
В саратовском интернате выявлено 30 случаев заражения SARS-CoV-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 30 апреля выявлено 46 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 438 человек.
REGNUM 02:21
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 29 апреля в 17:01
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru вчера в 02:51
Общество
Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники
График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56