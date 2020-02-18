Общество

Российская газетаРоссийская газетаПосольство РФ прорабатывает вопрос отъезда россиян с Diamond Princess

Российские дипломаты готовятся к окончанию карантина на круизном судне Diamond Princess, которое стоит у японского портового города Йокогама. Сотрудники посольства РФ в Японии во взаимодействии с местными властями прорабатывают вопрос возвращения на родину находящихся на корабле россиян.
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