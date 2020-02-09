Происшествия

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЧисло погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 20 человек

Прежде было известно о 17 жертвах стрельбы. По словам Чанвиракуна, еще трое раненых скончались в больницах. На данный момент число погибших составляет 20 человек, передают сообщение министра местные СМИ.
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В Таиланде число пострадавших после стрельбы достигло 63 человек

РИА Новости20:39

Число погибших при стрельбе в Таиланде увеличилось до 25

Lenta.ru20:46

Более 60 человек пострадали в результате стрельбы в Таиланде

RT на русском21:30

В Таиланде число жертв стрельбы в ТЦ возросло до 25

Известия20:43

СМИ: более 60 человек пострадали при нападении на торговый центр в Таиланде

ТАСС21:18

Данные о погибших и пострадавших при стрельбе в Таиланде растут

Вести.Ru20:45

СМИ: Устроивший бойню в Таиланде военный скрылся

Телеканал 360°15:44
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Гусев забросил десятую шайбу в НХЛ

Счёт в матче открыл российский нападающий Никита Гусев с передач Дэймона Сиверсона и Блейка Коулмана.
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Израиль начал составлять карту Западного берега в рамках «сделки века»

Израиль начал составлять карту земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые станут частью государства в соответствии с предлагаемым мирным планом американского лидера Дональда Трампа.
Lenta.ru 20:02
Происшествия

Устроивший стрельбу в Таиланде военный ликвидирован

Военнослужащий, который устроил стрельбу в тайском городе Накхонратчасима был ликвидирован. Об этом сообщает Thai Rath в своём Twitter.
RT на русском 21:43
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Экс-хавбек «Зенита» Данни считает, что Кокорин может усилить любой клуб

Бывший полузащитник московского "Динамо" и петербургского "Зенита" Мигел Данни прокомментировал скандальную ситуацию с ссылкой Александра Кокорина во вторую команду сине-бело-голубых.
Газета.Ru 17:09
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«Хищные птицы» выходят в российский прокат

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Происшествия

Дети и женщины массово покидают Казахстан

Видеозапись опубликовала радиостанция «Говорит Москва». На кадрах видна огромная очередь из женщин и детей возле одного из пунктов пропуска.
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Хоккей

Сборная России уступает Швеции после первого периода матча Евротура

Ранее стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией.
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Футбол

Пол Мерсон: «Моуринью уже жалеет, что возглавил „Тоттенхэм“. Он не улучшил клуб ни на йоту»

Экс-полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон высказался о главном тренере «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.
Sports.ru 15:37
Здоровье

Число умерших от коронавируса в Китае увеличилось до 722

Количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в КНР выросло до 722, заражение зафиксировано у 34 546 человек, сообщает 8 февраля «РИА Новости» со ссылкой на органы здравоохранения страны.
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Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Хоккей

Овечкин рассказал, как хотел бы забросить свою 700-ю шайбу в НХЛ

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился, как хотел бы забросить свой 700-й гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
РИА Новости 11:58
Хоккей

Гол Ковальчука в овертайме принёс «Монреалю» победу над «Торонто»

Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада) и завершилась победой «Канадиенс» в овертайме со счётом 2:1. Благодаря заброшенной шайбе капитана «листьев» Джона Тавареса в начале 3-го периода гости вели в счетё до последних минут матча, лишь на 18-й минуте 3-го периода канадский защитник хозяев Марко Сканделла сделал счёт равным, тем самым переведя игру в овертайм.
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Общество

Китайские авиакомпании начали увольнять пилотов из России

Известия 19:55
Политика

В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
РИА Новости 15:55
Происшествия

Три человека погибли в аварии с грузовиком в Воронежской области

Три человека погибли и ещё пять получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области.
RT на русском 01:22
Происшествия

В Кузбассе автобус с детской спортивной командой попал в ДТП

РБК вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
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Общество

Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины

Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.
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Авто

Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana

В отличие от европейского кроссовера, который, напомним, продают под брендом Dacia, новый Renault Duster получит изменённую внешность и салон, выполненный в стиле Arkana.
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США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.
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Гаджеты

Скорость роста доли AMD на серверном рынке снизилась

Аналитики Mercury Research также указывают на рост AMD на серверном рынке, однако отмечают, что показатели ниже ожидаемых и с текущей динамикой заветных 10% серверного рынка компания к третьему кварталу 2020 может и не достичь.
3DNews 06 февраля в 05:28
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.
Московский Комсомолец 10:38
Экономика

Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Известия вчера в 10:47
Киберспорт

Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления

REGNUM вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко и новорожденную дочь

На кадрах запечатлено, как он забирает супругу и новорожденную дочь из роддома. Также в машине находится их общая дочь Милана.
iReactor 17:07
Происшествия

Что известно о массовой драке в Казахстане, где погибли 8 человек

По данным полиции, которой со временем удалось пресечь драку, ее жертвами стали восемь человек.
РЕН ТВ 04:00
Политика

Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Газета.Ru 20:37
Единоборства

UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

Чемпионат вчера в 13:17
Здоровье

Зараженный мегаполис: китайский Ухань постепенно приходит в себя

МИР 24 вчера в 05:03
Политика

Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
RT на русском 20:52
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