Происшествия
Политическая ЭкспертизаЧисло погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 20 человек
Прежде было известно о 17 жертвах стрельбы. По словам Чанвиракуна, еще трое раненых скончались в больницах. На данный момент число погибших составляет 20 человек, передают сообщение министра местные СМИ.
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Хоккей
Гусев забросил десятую шайбу в НХЛ
Счёт в матче открыл российский нападающий Никита Гусев с передач Дэймона Сиверсона и Блейка Коулмана.
Политика
Израиль начал составлять карту Западного берега в рамках «сделки века»
Израиль начал составлять карту земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые станут частью государства в соответствии с предлагаемым мирным планом американского лидера Дональда Трампа.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Таиланде военный ликвидирован
Военнослужащий, который устроил стрельбу в тайском городе Накхонратчасима был ликвидирован. Об этом сообщает Thai Rath в своём Twitter.
Футбол
Экс-хавбек «Зенита» Данни считает, что Кокорин может усилить любой клуб
Бывший полузащитник московского "Динамо" и петербургского "Зенита" Мигел Данни прокомментировал скандальную ситуацию с ссылкой Александра Кокорина во вторую команду сине-бело-голубых.
Кино
«Хищные птицы» выходят в российский прокат
Фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» появится на экранах российских кинотеатров 6 февраля.
Происшествия
Дети и женщины массово покидают Казахстан
Видеозапись опубликовала радиостанция «Говорит Москва». На кадрах видна огромная очередь из женщин и детей возле одного из пунктов пропуска.
Хоккей
Сборная России уступает Швеции после первого периода матча Евротура
Ранее стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией.
Футбол
Пол Мерсон: «Моуринью уже жалеет, что возглавил „Тоттенхэм“. Он не улучшил клуб ни на йоту»
Экс-полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон высказался о главном тренере «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.
Здоровье
Число умерших от коронавируса в Китае увеличилось до 722
Количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в КНР выросло до 722, заражение зафиксировано у 34 546 человек, сообщает 8 февраля «РИА Новости» со ссылкой на органы здравоохранения страны.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Хоккей
Овечкин рассказал, как хотел бы забросить свою 700-ю шайбу в НХЛ
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился, как хотел бы забросить свой 700-й гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Хоккей
Гол Ковальчука в овертайме принёс «Монреалю» победу над «Торонто»
Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада) и завершилась победой «Канадиенс» в овертайме со счётом 2:1. Благодаря заброшенной шайбе капитана «листьев» Джона Тавареса в начале 3-го периода гости вели в счетё до последних минут матча, лишь на 18-й минуте 3-го периода канадский защитник хозяев Марко Сканделла сделал счёт равным, тем самым переведя игру в овертайм.
Политика
В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
Происшествия
Три человека погибли в аварии с грузовиком в Воронежской области
Три человека погибли и ещё пять получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины
Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.
Авто
Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana
В отличие от европейского кроссовера, который, напомним, продают под брендом Dacia, новый Renault Duster получит изменённую внешность и салон, выполненный в стиле Arkana.
Политика
США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН
Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.
Гаджеты
Скорость роста доли AMD на серверном рынке снизилась
Аналитики Mercury Research также указывают на рост AMD на серверном рынке, однако отмечают, что показатели ниже ожидаемых и с текущей динамикой заветных 10% серверного рынка компания к третьему кварталу 2020 может и не достичь.
Шоу-бизнес
Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой
Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.
Экономика
Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Киберспорт
Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления
Шоу-бизнес
Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко и новорожденную дочь
На кадрах запечатлено, как он забирает супругу и новорожденную дочь из роддома. Также в машине находится их общая дочь Милана.
Происшествия
Что известно о массовой драке в Казахстане, где погибли 8 человек
По данным полиции, которой со временем удалось пресечь драку, ее жертвами стали восемь человек.
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Здоровье
Зараженный мегаполис: китайский Ухань постепенно приходит в себя
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену
Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.