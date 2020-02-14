Политика

Газета.RuГазета.RuПосольство РФ сочло новые санкции США «всплеском русофобии»

Посольство России в Вашингтоне заявило, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии". Об этом сообщает Facebook диппредставительства.
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