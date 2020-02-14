Политика

Газета.RuГазета.RuПосольство РФ сочло новые санкции США «всплеском русофобии»

Посольство России в Вашингтоне заявило, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии". Об этом сообщает Facebook диппредставительства.
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Российское посольство назвало новые санкции США «всплеском русофобии»

РИА Новости15:26

Посольство России назвало новые санкции США «очередным всплеском русофобии»

ТАСС15:54

Посольство России назвало новые санкции США «всплеском русофобии»

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Очередной всплеск русофобии: в посольстве РФ оценили новые санкции США

Московский Комсомолец16:30

Российское посольство прокомментировало новые санкции США

News.ru15:49
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Вадим Евсеев: «Задача „Уфы“ не поменялась — остаться в премьер-лиге»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» отметил, что задача команды на этот сезон остается прежней — сохранение прописки в РПЛ.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
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Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

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Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
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Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом

Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
РЕН ТВ 00:14
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
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Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

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Федор Добронравов пояснил конфликт с Анатолием Васильевым

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Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

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Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Политика

Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным

Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 09:31
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ЦСКА официально объявил, что не будет подписывать контракт с Караевым

Sport24.ru вчера в 07:24
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Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян

13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
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Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
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Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз

В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.
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Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
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В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

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Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
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Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.
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Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
REGNUM вчера в 23:22
Авто

Hyundai и Canoo разработают платформу для электромобилей будущего

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Армия и оружие

Поставки танка Т-90М «Прорыв» в войска начнутся в 2020 году

Серийные поставки модернизированного танка Т-90М "Прорыв-3" в российскую армию начнутся в текущем году, сообщил глава "Уралвагонзавода" Александр Потапов.
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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
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Здоровье

Эффективная хирургия: больным с ожирением провели операции в Якутске

В Якутске провели бариатрические операции больным с ожирением.
ИА ЯСИА вчера в 22:44
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В Крыму оценили решение Рады не поставлять воду в Крым

Ранее профильный комитет Верховной рады принял решение о невозможности поставок воды в Крым «до его деоккупации», о чем сообщил депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
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Общество

Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС 02:31
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В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника

Российская газета 05:31
Общество

Минтранс разрешит спор о багаже пассажиров верхних и нижних полок

В соответствии с нынешними правилами, пассажиры нижних полок имеют преимущество для размещения багажа под их местами.
Вести.Ru 10:37
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Полузащитник «Аякса» Зиеш может перейти в «Челси»

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