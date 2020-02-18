Посольство России в Токио и японские власти согласовывают порядок того, как российские граждане будут покидать круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогамы в Японии после завершения карантина.

Посольство РФ сообщило о проработке отъезда россиян с Diamond Princess

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