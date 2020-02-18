Общество
ИзвестияПосольство РФ сообщило о проработке отъезда россиян с Diamond Princess
Посольство России в Токио и японские власти согласовывают порядок того, как российские граждане будут покидать круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогамы в Японии после завершения карантина.
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Здоровье
Немецкий диетолог назвал повышающие аппетит продукты
Эксперт пояснил, что глутамат известен как усилитель вкуса. Однако, кроме этого, он значительно повышает аппетит.
Кино
Южная Корея: Обзор кассовых сборов за уик-энд 14 - 16 февраля, 2020
После двух просто катастрофических недель существенно выросла посещаемость кинотеатров Южной Кореи.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Ещё один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.
Шоу-бизнес
Бывший муж Эвелины Бледанс стал отцом во второй раз
В сентябре 2017 года стало известно о разводе Эвелины Бледанс и ее мужа Александра Семина.
Политика
Владимир Путин дал интервью агентству ТАСС
Информационное агентство ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину», который будет обнародован в ближайший четверг, 20 февраля.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Здоровье
В Брянской области ученик 9 класса заболел желтухой
В начале февраля в средней общеобразовательной школе №1 города Суража Брянской области выявлен случай заболевания вирусом гепатита «А» ученика 9 класса.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Авто
Новый кроссовер Chery eQ5 получил полный привод
Chery eQ5 оснастили полным приводом.
Кино
Меган Фокс и Брюс Уиллис сыграют агентов ФБР
Уиллис сыграет напарника героини Фокс, агента ФБР. Производство триллера начнется 9 марта текущего года в Пуэрто-Рико.
Футбол
«Локомотив» огласил состав на матч с норвежским клубом «Волеренга»
Московский «Локомотив» представил стартовый состав на товарищеский матч с норвежским клубом «Волеренга», который пройдёт сегодня, 18 февраля.
Общество
Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию
Власти РФ временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Спорт
Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на «Ски Туре»
Российский лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал в спринте из-за падения норвежца. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.
Здоровье
Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в 33 школах Петербурга
В Петербурге на семь дней приостановлен учебный процесс в 102 классах 33-х школ и в 23-х группах 14 детских садов.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Общество
Медики диагностировали у Диброва микроинсульт
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Общество
Госдума отменила штрафы за свастику без пропаганды
Госдума приняла закон об отмене штрафов и ареста в случае демонстрации нацистской или экстремистской символики, если это делается без пропаганды и с осуждением.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Культура
Ширвиндт опроверг слухи о его уходе с поста худрука Театра сатиры
Преждевременными назвал слухи о его уходе с поста художественного руководителя Московского театра сатиры народный артист РФ Александр Ширвиндт, 15 февраля сообщает ТАСС.
Экономика
В ФАС объяснили, зачем надо ввести аукционы на вылов рыбы
Нововведение поможет развитию рынка и привлечению инвесторов, объяснил Business FM заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев.
Культура
Бортко попросил у Любимовой 800 миллионов «Христа ради»
Режиссер Владимир Бортко на заседании Комитета по культуре Госдумы обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой помочь ему снять фильм о встрече Наполеона и Александра I. Для этого, по словам режиссера, нужно 800 миллионов.
Политика
Мэр Лондона потребовал сохранить гражданство ЕС для жителей города
Лондонцы, которые расстроены выходом Великобритании из ЕС, должны сохранить персональное гражданство Евросоюза, заявил мэр британской столицы Садик Хан 18 февраля, передает The Independent.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.