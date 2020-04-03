Прага, 3 апреля 2020, 14:49 — REGNUM Российское посольство в Чехии глубоко возмущено демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Об этом говорится в комментарии, опубликованном 3 апреля на странице посольства в соцсети Facebook.

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