Общество

Lenta.ruLenta.ruИз зараженной коронавирусом китайской провинции эвакуируют 130 россиян

По данным агентства, эвакуацию проведут самолеты Воздушно-космических сил РФ 3-4 февраля. После прибытия россияне будут помещены в карантини. Сообщается, что в месте, откуда распространился смертельный вирус, находится 341 гражданин РФ, из них 300 — непосредственно в городе Ухань.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

130 граждан России готовы покинуть Хубэй из-за коронавируса

Газета.Ru05:08

Посольство России готовится к эвакуации россиян из Уханя в связи с пневмонией

ТАССвчера в 02:42

В посольстве рассказали о подготовке к эвакуации россиян из Китая

РИА Новости04:12

Готовность покинуть зараженный коронавирусом Хубэй выразили 130 россиян

iReactor04:11

Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации

RT на русском04:06

Около 130 россиян решили покинуть Хубэй на военных самолетах

Комсомольская правда04:39

Названо число россиян, готовых эвакуироваться из зараженной провинции Хубэй

ТК Звезда04:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:52, Ашберн
Здоровье

Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей

Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Газета.Ru 05:39
Энергетика

В США предсказали «газовый армагеддон»

Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает.
Газета.Ru 31 января в 12:00
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с пятым мужем после 12 дней брака

Американская актриса и модель Памела Андерсон рассталась с голливудским кинопродюсером Джоном Питерсом.
Московский Комсомолец 05:36
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 15:26
Происшествия

Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело

Lenta.ru 04:22
Происшествия

Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени

Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Интерфакс вчера в 03:17
Происшествия

При сносе спортивно-концертного комплекса в Петербурге рухнула крыша

Обновлено в 16:36 Во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в Московском районе Санкт-Петербурга рухнула крыша и часть здания.
BFM.ru 31 января в 07:30
Общество

«Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг

"Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.
РИА Новости 04:05
Авто

АвтоВАЗ собрал пилотную партию обновленного Lada Largus

По предварительной информации, 30 января с конвейера по производству автомашин на базе платформы B0 сошли первые обновленные Lada Largus из пробной партии, в частности 2 пассажирских универсала и фургон, которые пройдут дорожные испытания и оценку безопасности.
32CARS.ru вчера в 06:57
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru вчера в 08:16
Происшествия

Три человека погибли в двойной аварии во Владимирской области

На месте ДТП погибли три человека – два пассажира "девятки" и водитель грузовика, первым попавший в аварию.
Вести.Ru 03:09
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»

Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Известия 01:43
Происшествия

СК сообщил о задержании организатора вечеринки в кафе в Новосибирске

Известия 02:25
Общество

На Филиппинах зафиксирована первая смерть из-за коронавируса вне КНР

На Филиппинах зафиксирована первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая: скончался 44-летний мужчина.
Газета.Ru 05:08
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости вчера в 04:10
Экономика

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС 31 января в 13:34
Происшествия

На борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир

На борту лайнера авиакомпании «Победа», прилетевшего из Челябинска во Внуково, скончался пассажир.
РБК 05:44
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе

Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Общество

Граждане Китая начали покидать Приморский край на спецавтобусах

В воскресенье губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что гражданам Китая на территории региона предложат помощь в выезде на родину, если они того пожелают.
ТАСС 04:34
Общество

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019 пСоV.
РИА Новости 05:35
Общество

Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников

«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.
Известия 04:05
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 31 января в 00:22
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru 31 января в 22:55
Политика

РФ приостановила безвизовые турпоездки в Китай

Правительство РФ приостановила приём документов, оформление и выдачу рабочих и турестических виз гражданам Китая.
Piter.tv вчера в 13:01
Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

В матче 1-го тура турнира в Катаре московский «Спартак» сыграл с «Ростовом».
Чемпионат вчера в 11:51
Кино

«Холоп» стал третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ

Аргументы и Факты вчера в 13:35
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

В комментариях поклонники пришли в восторг от редкого фото Безруковой в купальнике, и сравнили её с русалкой и морской нимфой, отметив её женственность, очаровательность, и прекрасные лицо и фигуру.
Discover24 02:47
Общество

Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения

Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
ТАСС 04:56
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное