Общество

Российская газетаРоссийская газетаПосольство РФ в Китае назвало число готовых покинуть Хубэй россиян

К эвакуации российских граждан из Китая планируется привлечь пять самолетов ВКС России.
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В посольстве РФ в Китае сообщили, что 130 россиян готовы покинуть Хубэй

ТАСС04:32

130 граждан России готовы покинуть Хубэй из-за коронавируса

Газета.Ru05:08

Около 130 россиян решили покинуть Хубэй на военных самолетах

Комсомольская правда04:39

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Названо число россиян, готовых эвакуироваться из зараженной провинции Хубэй

ТК Звезда04:17

В посольстве рассказали о подготовке к эвакуации россиян из Китая

РИА Новости04:12

Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации

RT на русском04:06
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:56, Ашберн
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