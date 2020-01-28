с чего всё началось

Посольство РФ в Пекине обсуждает с китайскими властями организацию выезда россиян из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки нового коронавируса 2019-nCoV, сообщает РИА Новости. По имеющимся данным, в Хубэе остаются 140 россиян.

Посольство РФ в Китае обсуждает возможность выезда россиян из Хубэя

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