Общество
Радио SputnikПосольство РФ в Китае обсуждает возможность выезда россиян из Хубэя
Посольство РФ в Пекине обсуждает с китайскими властями организацию выезда россиян из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки нового коронавируса 2019-nCoV, сообщает РИА Новости. По имеющимся данным, в Хубэе остаются 140 россиян.
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