Раскрыто местонахождение задержанного в Минске российского журналиста

Раскрыто местонахождение российского журналиста и основателя проекта WarGonzo Семена Пегова, задержанного в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на своего корреспондента Константина Придыбайло. Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в белорусской столице.