Раскрыто местонахождение задержанного в Минске российского журналиста
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Раскрыто местонахождение задержанного в Минске российского журналиста
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Раскрыто местонахождение российского журналиста и основателя проекта WarGonzo Семена Пегова, задержанного в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на своего корреспондента Константина Придыбайло. Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в белорусской столице.В источнике
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