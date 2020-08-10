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Lenta.ru
Lenta.ru

Раскрыто местонахождение задержанного в Минске российского журналиста

Раскрыто местонахождение российского журналиста и основателя проекта WarGonzo Семена Пегова, задержанного в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на своего корреспондента Константина Придыбайло. Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в белорусской столице.В источнике
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Известия

Российских дипломатов не пустили к задержанному в Белоруссии журналисту Пегову

Известия10:37
РБК

Стало известно местонахождение задержанного в Белоруссии журналиста

РБК09:04
RT на русском

Стало известно местонахождение задержанного в Минске журналиста Пегова

RT на русском09:30
ТАСС

Задержанный журналист Семен Пегов находится в ГУВД Минска

ТАСС08:52
РИА Новости

Стало известно, где находится задержанный в Минске российский журналист

РИА Новости08:44
Lenta.ru

Раскрыто местонахождение задержанного в Минске российского журналиста

Lenta.ru08:38
Эхо Москвы

До сих пор неизвестна судьба нескольких российских журналистов, которых вчера задержали в Белоруссии

Эхо Москвы09:02

Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
15

Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

Программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кэшбэка на туры по России стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю, сообщил в понедельник на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс04:52
19

ФАС признала Apple злоупотребившей доминированием на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после обращения «Лаборатории Касперского» признала компанию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке приложений для устройств.
RT на русском11:20
2

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
10

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
58

Уволен главный сторонник «Лиги справедливости Зака Снайдера»

Совершенно неожиданно был уволен со своего поста глава потокового сервиса HBO Max Боб Гринблатт, который был одним из инициаторов и активных сторонников создания так называемой "Лиги справедливости Зака Снайдера".
Kinonews.ruвчера в 06:57

Maserati представила обновленные седаны Trofeo Ghibli и Quattroporte

Maserati оснастила свои Ghibli и Quattroporte 3,8-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 572 л.с. Trofeo — самые быстрые серийные автомобили Maserati на сегодняшний день, способные развивать максимальную скорость 327 км/ч.
Avtovesti.com09:24