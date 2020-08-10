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ФАН
ФАН

Посольство РФ в Минске сообщило о местонахождении задержанного Пегова

Российский журналист Семен Пегов, задержанный в Минске, находится в центре изоляции правонарушителей в белорусской столице, сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.В источнике
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РЕН ТВ

В посольстве РФ в Минске заявили о скором освобождении военкора Пегова

РЕН ТВ13:22
РИА Новости

Стало известно, где находится задержанный в Минске российский журналист

РИА Новости08:44
РБК

Стало известно местонахождение задержанного в Белоруссии журналиста

РБК09:04
Эхо Москвы

До сих пор неизвестна судьба нескольких российских журналистов, которых вчера задержали в Белоруссии

Эхо Москвы09:02
ТАСС

Задержанный журналист Семен Пегов находится в ГУВД Минска

ТАСС08:52
RT на русском

Стало известно местонахождение задержанного в Минске журналиста Пегова

RT на русском09:30
Lenta.ru

Раскрыто местонахождение задержанного в Минске российского журналиста

Lenta.ru08:38

СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
ТАСС13:00
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Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна и подконтрольных лиц имущества более чем на 1 миллиард рублей, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости10:38
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Уроженец Чечни задержан за нападение на сотрудницу МВД в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан безработный 21-летний уроженец Чечни, который минувшей ночью в ответ на просьбу сотрудницы миграционной службы предъявить документы вывернул ей руку.
Кавказский узел8 августа в 13:25
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Кешбэк за туры по России стартует в ночь на 21 августа

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе оперативного совещания у главы правительства РФ Михаила Мишустина заявил, что программа кешбэка за туры по России стартует в ночь с 20 на 21 августа, продлится ровно неделю и завершится в полночь 28 августа.
Живая Кубань10:34
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Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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