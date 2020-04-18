Политика

Газета.RuГазета.RuПосольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса

Ранее российское посольство в Чехии сменило юридический адрес. Это произошло после того, как площадь, на которой расположена дипмиссия, была переименована в честь убитого политика Бориса Немцова. Теперь посольство будет использовать в качестве официального адрес здания на улице Коруновачни.
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Посольство РФ в Чехии прокомментировало изменение адреса

News.ru02:28

Посольство России в Праге на площади Бориса Немцова решило не использовать этот адрес

Эхо Москвы00:30

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

РБКвчера в 20:32

Посольство России в Праге прокомментировало ситуацию с адресом

РИА Новостивчера в 20:58

Посольство России в Праге призвало не политизировать факт изменения своего адреса

ТАССвчера в 17:51

Aktualne: посольство России в Праге отказалось использовать адрес с площадью Бориса Немцова

Дождьвчера в 06:15

Aktualne: посольство России в Праге не будет использовать адрес площади, названной в честь Немцова

Медиазонавчера в 05:27
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:44, Ашберн
Общество

В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается

Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
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Армия и оружие

75 лет назад советская подлодка Л-3 потопила немецкий корабль «Гойя»

16 апреля 1945 года советская подлодка Л-3 под командованием Владимира Коновалова в Данцигской бухте торпедировала немецкий транспортный корабль "Гойя".
Газета.Ru 16 апреля в 01:51
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Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
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Религия

Путин поздравил христиан с Пасхой

Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой. Он назвал этот праздник символом очищения, возрождения и продолжения жизни.
RT на русском 02:03
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Общество

Чужие номера в приложении обнаружили пользователи «Сбербанк Онлайн»

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» пожаловались в соцсетях на то, что в личном кабинете обнаружили чужие телефонные номера Свое собственное расследование провели журналисты издания «Ведомости», которые открыли программу, установленную на телефоне, и увидели там посторонние номера.
КМВ Новости вчера в 01:55
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Футбол

Нойер обеспокоен утечкой информации из «Баварии»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал информацию, что не может договориться с клубом по условиям продления контракта.
Матч ТВ вчера в 17:44
Происшествия

В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи

Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости вчера в 16:03
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Происшествия

В Красноярском крае умерли первые два человека с коронавирусом

ТАСС 00:47
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Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
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Транспорт

В Москве автоматизируют контроль пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.
Lenta.ru вчера в 07:03
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Общество

Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье

Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com вчера в 11:57
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Общество

В Москве еще 12 частных лабораторий начали тестировать на коронавирус

Еще 12 частных лабораторий в российской столице начали проводить забор биоматериала у частных лиц для тестирования на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Московский Комсомолец 01:53
4
Здоровье

В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС вчера в 00:34
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Армия и оружие

Российская РЭБ «Былина» самостоятельно уничтожит противника

Piter.tv 17 апреля в 08:06
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Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
469
Общество

Демограф оценила последствия коронавируса для рождаемости

Социолог и демограф Дарья Халтурина оценила последствия коронавируса для рождаемости в интервью радио Sputnik.
Lenta.ru вчера в 23:46
Общество

В Башкирии условия самоизоляции изменили

Указ Главы Башкирии от 18.03.2020 о введении в республике режима «Повышенная готовность» были внесены важные изменения.
ToDay News Ufa вчера в 15:36
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Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
Интерфакс 17 апреля в 07:41
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
1,6K
Политика

Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом

Все уровни власти работают организованно и ответственно в связи с распространением коронавируса, ситуация находится под полным контролем.
Известия 02:24
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Кино

Хью Джекман может вернуться к роли Росомахи в новом фильме Marvel

RuNews24.ru 16 апреля в 06:28
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Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 10:15
1,2K
Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса

Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне.
РИА Новости вчера в 18:48
1,6K
Наука

Физически активные беременные мыши запасли бурый жир себе и детям

N+1 17 апреля в 14:00
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Шоу-бизнес

Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной

Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News 16 апреля в 15:24
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Общество

Из Токио во Владивосток вылетел вывозной рейс

Вывозной рейс «Авроры» вылетел из Токио во Владивосток, сообщает РИА Новости.
RT на русском 02:26
Общество

Учащиеся 4-8 классов напишут всероссийские проверочные работы осенью

Во всероссийских проверочных работах в этом году должны были участвовать более 6 млн школьников 4-8 и 10-11 классов.
Мэрия г. Казани 17 апреля в 07:24
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Политика

В США назвали «технологическим чудом» российский двигатель РД-180

Вашингтон, 19 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Генеральный директор компании United Launch Alliance Тори Бруно сообщил, что российские ракетные двигатели РД-180 идеально подходят для американских ракет-носителей семейства Atlas 19 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:28
316
Общество

Сразу два новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай

В ходе профилактических осмотров в Республике Алтай обнаружено еще два случая заболевания коронавирусом.
Московский Комсомолец 00:34
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Происшествия

Причиной крушения самолета в Хабаровском крае стала ошибка пилота

Коммерсантъ 01:31
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Российский политический и государственный деятель. Депутат Ярославской областной думы с 8 сентября 2013 до своего убийства 27 февраля 2015 года.
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