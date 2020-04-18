Политика

Газета.RuГазета.RuПосольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса

Ранее российское посольство в Чехии сменило юридический адрес. Это произошло после того, как площадь, на которой расположена дипмиссия, была переименована в честь убитого политика Бориса Немцова. Теперь посольство будет использовать в качестве официального адрес здания на улице Коруновачни.
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Посольство России объяснило «переезд» на новый адрес в Праге

РИА Новостивчера в 20:58

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

РБКвчера в 20:32

Aktualne: посольство России в Праге не будет использовать адрес площади, названной в честь Немцова

Медиазонавчера в 05:27

Посольство РФ в Праге прокомментировало свой «переезд» с площади Немцова

ИА Красная Веснавчера в 19:34

Посольство России в Праге призвало не политизировать факт изменения своего адреса

ТАССвчера в 17:51

Aktualne: посольство России в Праге отказалось использовать адрес с площадью Бориса Немцова

Дождьвчера в 06:15

Посольство России в Праге на площади Бориса Немцова решило не использовать этот адрес

Эхо Москвы00:30
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
Происшествия

В Новосибирской области выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось еще у десяти жителей Новосибирской области, среди них - один ребенок, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 00:57
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Общество

Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях

РБК вчера в 15:08
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Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 160 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 160,7 тыс. человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 23:53
Кино

Юрий Быков снимет сериал про нулевые

Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы.
News.ru вчера в 13:04
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Здоровье

Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:39
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Шоу-бизнес

Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы

РБК вчера в 13:40
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Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13
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Политика

Компания из США отвергла причастность к сносу памятника Коневу

Международная юридическая компания Squire Patton Boggs отвергла, что повлияла на решение чешских властей снести памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
РБК 17 апреля в 12:47
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Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
2K
Общество

Все работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные

Работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные листы в период с 20 по 30 апреля.
Общественная служба новостей 17 апреля в 07:52
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Общество

В Приморье зафиксировано уже 80 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 19 апреля в крае за последние сутки обнаружено 13 новых случаев заражения, 20 жителей края ждут окончательного диагноза.
Primpress.ru 00:18
Общество

Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о российских тест-системах

Разработанные российским научным центром "Вектор" системы на выявление коронавируса во многом превосходят зарубежные аналоги, заявили в Роспотребнадзоре.
РИА Новости вчера в 08:59
1,3K
Шоу-бизнес

Марина Кравец рассказала о родах и рассекретила имя дочери

Отвечая на вопросы коллег, Кравец рассекретила имя дочки — девочку назвали Вероникой.
Passion.ru вчера в 10:30
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Армия и оружие

В МИД РФ назвали условия для диалога с США по гиперзвуковому оружию

РЕН ТВ 17 апреля в 02:14
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 17 апреля в 09:59
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Армия и оружие

Sohu рассказало, чем для Украины обернется попытка нападения на Россию

Китайские аналитики констатировали, что последние несколько лет отношения между Россией и Украиной переживают крайне сложный период.
ПолитРоссия 17 апреля в 15:25
6
Экономика

США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса

Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:07
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Космос

Ученые раскрыли новую тайну Нибиру

ToDay News Ufa 17 апреля в 09:06
Здоровье

Под зараженных коронавирусом готовят новые койки

Saratovnews вчера в 14:27
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Политика

Трамп дал новый прогноз по числу жертв коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что по оценкам властей, число жертв коронавирусной инфекции в США моет составить шестьдесят-шестьдесят пять тысяч человек.
Страна Советов on-line вчера в 12:56
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
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Происшествия

Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае

Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
Интерфакс 00:52
3
Культура

Скончался писатель Александр Кабаков

Российский писатель и журналист Адександр Кабаков умер в Москве на 77 году жизни.
News.ru вчера в 17:28
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Кино

Глава Минкульта Татарстана осудила критиков «Зулейхи»

Как ранее передавал NEWS.ru, актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», рассказала о негативной реакции зрителей.
News.ru вчера в 07:27
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Здоровье

На Кубани за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, такие данным приводит сайт Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг вчера в 04:03
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Общество

Доктор Комаровский объяснил, как следует дезинфицировать маски

Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
Газета.Ru вчера в 08:31
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Происшествия

В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга

Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним было найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
12
Общество

На Кубани с 20 апреля заработают мебельные цехи, ателье и мастерские

С 20 апреля в беспропускное окно разрешена деятельность предприятий по ряду направлений торговли и бытового обслуживания.
РБК Краснодар вчера в 04:21
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Борис Немцов
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Депутат Ярославской областной думы с 8 сентября 2013 до своего убийства 27 февраля 2015 года.
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