Ранее российское посольство в Чехии сменило юридический адрес. Это произошло после того, как площадь, на которой расположена дипмиссия, была переименована в честь убитого политика Бориса Немцова. Теперь посольство будет использовать в качестве официального адрес здания на улице Коруновачни.

Происшествия В Новосибирской области выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось еще у десяти жителей Новосибирской области, среди них - один ребенок, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции. 64

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Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса. 2K

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Шоу-бизнес Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова «С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении. 9

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