Политика
ИнтерфаксПосольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
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с чего всё началось
"Упомянутый доклад - попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира", - отмечается в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.ТАССвчера в 21:21
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Общество
Следствие назвало способ передачи Сафроновым секретных сведений
Как часто Сафронов передавал данные и каким именно способом, Павлов не уточнил. Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 04:44
Политика
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров РФ и Украины
Украина подозревает 28 из 33 граждан России в «терроризме» как участников войны в Донбассе.
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Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ вчера в 11:04
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Среди заболевших коронавирусом в Калининграде оказался работник музея
У троих заболевших заболевание протекает в форме пневмонии, у пяти в форме ОРВИ.
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Политика
Медведев прокомментировал митинги в Хабаровске
Люди имеют право на выражение своей позиции, но его формы должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, заявил в среду, 5 августа, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе встречи с участниками проекта «ПолитСтартап», комментируя митинги в Хабаровске, которые проходят в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.
Известия вчера в 09:32
Фигурное катание
Плющенко пообещал «всегда топить за Путина»
Плющенко заявил, что Путин должен оставаться у власти как можно дольше, и пообещал «всегда топить за него».
Lenta.ru 04:29
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На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
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Глава следственного управления ФСБ Михаил Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления Федеральной службы безопасности России Михаил Шишов уходит в отставку.
Городовой вчера в 08:16
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Гуцериева «подтягивают» к Минцу
Что-то подсказывает, что этот иск, как и другие обвинения и претензии, несущиеся в адрес семьи Гуцериевых-Шишхановых может стать для них еще одним весомым аргументом, чтобы не торопиться вернуться на Родину.
The Moscow Post 04:48
Недвижимость
Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
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Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com вчера в 12:07
Общество
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года
Памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США в 1945 году, прошли в четверг в Японии.
ТАСС 04:39
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В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru вчера в 14:59
Общество
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
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Экономика
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Forte является одним из лидеров на рынке теплового оборудования, в частности крупнейшим производителем радиаторных батарей.
РБК 04:59
Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 14:42
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
В Роструде рассказали о наиболее высокооплачиваемых вакансиях
Москва, 6 августа 2020, 10:45 — REGNUM Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями на портале «Работа в России» в июле текущего года стали механики, капитаны и горняки.
REGNUM 03:45
Экономика
«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему
Компания "Яндекс" подала заявки на регистрацию нескольких десятков товарных знаков, так или иначе связанных с деньгами и современными финансовыми технологиями.
Вести.Ru 03:33
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Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 92 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 163 пациента, скончались пять коронавирусных больных, в том числе двое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 03:02
Происшествия
В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
В Хабаровске обрушился строящийся комбинированный железнодорожный мост через Амур. В результате пострадали 17 военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Глюкоза поделилась редким фото с погибшей в ДТП Ириной Бережной
Российская певица Наталья Ионова-Чистякова, более известная как Глюкоза, почтила память погибшей в ДТП Ирины Бережной - депутата Верховной Рады и общественного деятеля.
Что происходит 05:15
Общество
В Роскачестве повторно проверили сосиски «Молочные»
Сосиски марки «Дымов» подтвердили право на Знак качества от Роскачества, могут претендовать на него и сосиски «Клинские», где теперь не нашли следов антибиотиков.
REGNUM 04:12
Общество
В России за сутки зафиксировали 5267 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 5267 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба.
Ведомости 03:49
Шоу-бизнес
Состояние здоровья онкобольной Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Bimru.ru вчера в 03:43
Политика
Twitter заблокировал один из аккаунтов Трампа
Сеть микроблогов Twitter временно заблокировала один из аккаунтов американского президента за нарушение установленных ею правил для борьбы с дезинформацией.
Российская газета 03:31
Происшествия
В Петербурге еще одного школьника оштрафовали за телефон на ЕГЭ
Ранее в Петербурге к административной ответственности привлекли двух школьников. Их оштрафовали за телефон и шпаргалки на ЕГЭ по истории.
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Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет комплексами «Искандер-М»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео ракетных пусков комплексами "Искандер-М" во время сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Общество
Ливан рассказал об отсутствии денег для борьбы с последствиями взрыва
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.
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