с чего всё началось

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.

Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

Общество Следствие назвало способ передачи Сафроновым секретных сведений Как часто Сафронов передавал данные и каким именно способом, Павлов не уточнил. Сафронова задержали 7 июля в Москве. 108

Происшествия Среди заболевших коронавирусом в Калининграде оказался работник музея У троих заболевших заболевание протекает в форме пневмонии, у пяти в форме ОРВИ.

Политика Медведев прокомментировал митинги в Хабаровске Люди имеют право на выражение своей позиции, но его формы должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, заявил в среду, 5 августа, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе встречи с участниками проекта «ПолитСтартап», комментируя митинги в Хабаровске, которые проходят в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. 1K

Кино Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками» На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер. 4

Экономика Гуцериева «подтягивают» к Минцу Что-то подсказывает, что этот иск, как и другие обвинения и претензии, несущиеся в адрес семьи Гуцериевых-Шишхановых может стать для них еще одним весомым аргументом, чтобы не торопиться вернуться на Родину. 5

Общество В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов. 294

Общество В Роструде рассказали о наиболее высокооплачиваемых вакансиях Москва, 6 августа 2020, 10:45 — REGNUM Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями на портале «Работа в России» в июле текущего года стали механики, капитаны и горняки. 1

Здоровье Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки За прошедшие сутки в Алтайском крае у 92 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 163 пациента, скончались пять коронавирусных больных, в том числе двое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений. 866

Общество В Роскачестве повторно проверили сосиски «Молочные» Сосиски марки «Дымов» подтвердили право на Знак качества от Роскачества, могут претендовать на него и сосиски «Клинские», где теперь не нашли следов антибиотиков. 19

Политика Twitter заблокировал один из аккаунтов Трампа Сеть микроблогов Twitter временно заблокировала один из аккаунтов американского президента за нарушение установленных ею правил для борьбы с дезинформацией. 4

Происшествия В Петербурге еще одного школьника оштрафовали за телефон на ЕГЭ Ранее в Петербурге к административной ответственности привлекли двух школьников. Их оштрафовали за телефон и шпаргалки на ЕГЭ по истории.