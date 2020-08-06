с чего всё началось

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.

Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. 2,5K

Общество Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабильна, власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. 4

Происшествия Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.

Армия и оружие Лавров заявил о необходимости исключения риска ядерной войны Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости исключения риска военных столкновений между ядерными державами.

Политика Путин подписал указ об отставке трех генералов СК Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве. 356

Общество В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники. 626

Политика Правительство ФРГ приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель Правительство Германии приняло к сведению призыв кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой. 535