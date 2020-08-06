Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПосольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
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с чего всё началось
"Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб", — указали дипломаты в комментарии, опубликованном в Фейсбуке
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РИА Новостивчера в 21:40

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Что случилось этой ночью: четверг, 6 августа

Интерфакс00:50

В посольстве РФ прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации

ТАССвчера в 21:41

Посольство ответило на заявления США о российской пропаганде

Lenta.ruвчера в 22:41

Посольство в США оценило доклад Госдепа о «российской пропаганде»

Известиявчера в 22:12

Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о «пропаганде»

РИА Новостивчера в 22:08

Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»

РБКвчера в 22:52

Посольство России оценило доклад США о «российской пропаганде»

RT на русскомвчера в 21:34
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Происшествия

В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа

Трое подростков с оружием проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида.
Российская газета вчера в 21:37
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Шоу-бизнес

Лоза осудил Ефремова за отказ признавать вину

ФАН вчера в 18:58
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Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru вчера в 12:33
2,5K
Происшествия

Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут

Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
1,6K
Происшествия

Глава следственного управления ФСБ Михаил Шишов уходит в отставку

Начальник следственного управления Федеральной службы безопасности России Михаил Шишов уходит в отставку.
Городовой вчера в 08:16
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Недвижимость

Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
8
Общество

Роскачество назвало качество молочных сосисок нестабильным

Лучшими сосисками Роскачество назвало продукцию под марками «Дымов» (5 баллов), «Молочные» (5 баллов) и «Папа может» (4,9 баллов).
Коммерсантъ 01:47
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Общество

Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабильна, власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Интерфакс 00:29
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Энергетика

На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»

Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM вчера в 05:54
8
Происшествия

В Астрахани плита насмерть задавила ребенка на детской площадке

В Ленинском районе Астрахани ребенок погиб на детской площадке. На 11-летнего мальчика упала бетонная плита.
Российская газета 01:54
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Шоу-бизнес

Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака

Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
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Происшествия

Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева

По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
Армия и оружие

Лавров заявил о необходимости исключения риска ядерной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости исключения риска военных столкновений между ядерными державами.
RT на русском 01:55
Экономика

Выбран участок под строительство технопарка «Вайлдберриз» в Иванове

Под строительство технопарка «Вайлдберриз» в Иванове выделят земельный участок. В промзоне построят здание площадью 50 тыс. кв. метров.
Ивтелерадио вчера в 11:05
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Политика

Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

Интерфакс 01:14
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Гаджеты

GeForce RTX 3080 Ti представят 17 сентября. На днях была выпущена последняя партия GeForce RTX 2070 Super

iXBT.com вчера в 06:11
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Путешествия

«Яндекс» выяснил, куда россияне планируют поехать в августе

Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» назвали места, в которые планируют поехать россияне в августе.
Коммерсантъ 02:00
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Происшествия

В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма

Правда УрФО 04 августа в 10:46
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Политика

Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 14:24
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Общество

В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM вчера в 18:41
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Кино

Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»

Газета Metro вчера в 04:03
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Общество

Два человека скончались от коронавирусной инфекции за сутки в Кузбассе

Аргументы и Факты - Кузбасс 01:38
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Наука

У динозавра, обитавшего 76 млн лет назад, обнаружена раковая опухоль

Следы остеосаркомы были обнаружены на берцовой кости динозавра, останки которого были найдены в Канаде.
Южный Федеральный 04 августа в 13:54
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Происшествия

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
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Политика

Правительство ФРГ приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой.
RT на русском вчера в 14:30
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Экономика

Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн

Обвинения против Шишханова и Беляева были консолидированы с иском о коммерческом мошенничестве на $700 млн против семьи владельца О1 Group российского предпринимателя Бориса Минца.
РБК 00:00
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все семьи, в которых растут дети до 16 лет.
Лезги газет вчера в 04:57
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Киберспорт

Представлен план 5 сезона Call of Duty: Warzone и Modern Warfare

Игромания.ру 04 августа в 13:32
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Общество

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной

Работающим россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Известия 00:37
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Политика

Лукашенко не хочет видеть своего сына во главе Беларуси

DixiNews вчера в 18:48
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