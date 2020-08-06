Политика
ИнтерфаксПосольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
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с чего всё началось
"Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб", — указали дипломаты в комментарии, опубликованном в Фейсбуке.РИА Новостивчера в 21:40
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Происшествия
В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа
Трое подростков с оружием проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида.
Российская газета вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Лоза осудил Ефремова за отказ признавать вину
ФАН вчера в 18:58
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru вчера в 12:33
Происшествия
Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут
Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
Происшествия
Глава следственного управления ФСБ Михаил Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления Федеральной службы безопасности России Михаил Шишов уходит в отставку.
Городовой вчера в 08:16
Недвижимость
Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
Общество
Роскачество назвало качество молочных сосисок нестабильным
Лучшими сосисками Роскачество назвало продукцию под марками «Дымов» (5 баллов), «Молочные» (5 баллов) и «Папа может» (4,9 баллов).
Коммерсантъ 01:47
Общество
Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабильна, власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Интерфакс 00:29
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM вчера в 05:54
Происшествия
В Астрахани плита насмерть задавила ребенка на детской площадке
В Ленинском районе Астрахани ребенок погиб на детской площадке. На 11-летнего мальчика упала бетонная плита.
Российская газета 01:54
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
Происшествия
Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева
По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
Армия и оружие
Лавров заявил о необходимости исключения риска ядерной войны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости исключения риска военных столкновений между ядерными державами.
RT на русском 01:55
Экономика
Выбран участок под строительство технопарка «Вайлдберриз» в Иванове
Под строительство технопарка «Вайлдберриз» в Иванове выделят земельный участок. В промзоне построят здание площадью 50 тыс. кв. метров.
Ивтелерадио вчера в 11:05
Гаджеты
GeForce RTX 3080 Ti представят 17 сентября. На днях была выпущена последняя партия GeForce RTX 2070 Super
iXBT.com вчера в 06:11
Путешествия
«Яндекс» выяснил, куда россияне планируют поехать в августе
Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» назвали места, в которые планируют поехать россияне в августе.
Коммерсантъ 02:00
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО 04 августа в 10:46
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 14:24
Общество
В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM вчера в 18:41
Кино
Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Газета Metro вчера в 04:03
Общество
Два человека скончались от коронавирусной инфекции за сутки в Кузбассе
Аргументы и Факты - Кузбасс 01:38
Наука
У динозавра, обитавшего 76 млн лет назад, обнаружена раковая опухоль
Следы остеосаркомы были обнаружены на берцовой кости динозавра, останки которого были найдены в Канаде.
Южный Федеральный 04 августа в 13:54
Происшествия
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель
Правительство Германии приняло к сведению призыв кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой.
RT на русском вчера в 14:30
Экономика
Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн
Обвинения против Шишханова и Беляева были консолидированы с иском о коммерческом мошенничестве на $700 млн против семьи владельца О1 Group российского предпринимателя Бориса Минца.
РБК 00:00
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все семьи, в которых растут дети до 16 лет.
Лезги газет вчера в 04:57
Киберспорт
Представлен план 5 сезона Call of Duty: Warzone и Modern Warfare
Игромания.ру 04 августа в 13:32
Общество
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной
Работающим россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Известия 00:37
Политика
Лукашенко не хочет видеть своего сына во главе Беларуси
DixiNews вчера в 18:48