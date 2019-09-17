Политика
Российская газетаПосольство РФ в США обратится в госдеп из-за публикации о шпионаже
Посольство России в США намерено обратиться в государственный департамент за разъяснениями в связи с публикацией в СМИ информации о якобы причастности сотрудников дипмиссии к взлому систем связи ФБР. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении диппредставительства РФ.
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Дипломаты РФ обратятся в госдеп из-за публикаций с обвинениями в «шпионских играх»
Интерфаксвчера в 18:18
Российское посольство обратится в Госдеп после статьи о шпионаже с дач постпредства России в США
Коммерсантъвчера в 19:24
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 01:02, Вашингтон
Общество
Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером
В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.
РБК 00:17
Общество
Названы российские города-лидеры по оттоку молодежи
Молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет задавали вопрос о планируемом переезде для поиска лучшей жизни и предлагали назвать город.
Известия 00:59
Политика
Зеленский сообщил о своих ожиданиях от встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от встречи в «нормандском формате» решения вопросов об обмене заключенными с Россией и разведения войск в Донбассе.
РБК вчера в 10:19
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском вчера в 21:36
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице
Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Народные новости вчера в 19:38
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые рассказала, что едва не умерла при родах
Bimru.ru вчера в 05:37
Баскетбол
Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»
Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
iReactor вчера в 11:37
Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Известия вчера в 21:52
Происшествия
В Томске маршрутный автобус перевернулся после столкновения со столбом
Маршрутный автобус перевернулся на улице Иркутский тракт в Томске после столкновения со столбом, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
ТАСС вчера в 07:25
Кино
Стало известно, в каком следующем фильме Marvel появится Тони Старк
Кадр из фильма "Мстители: Финал" Недавно стало известно, что Роберт Дауни младший может вернуться в киновселенную Marvel в роли всеми любимого Тони Старка.
Playboyrussia.com вчера в 09:49
Политика
Востоковед оценил встречу Путина, Эрдогана и Рухани в Анкаре
Президент России Владимир Путин встретился с иранским лидером Хасаном Рухани и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сообщают СМИ.
Народные новости вчера в 20:47
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings 15 сентября в 09:48
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru вчера в 17:11
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Авто
С 2020 года электромобили могут начать ездить по выделенной полосе
Владельцам электромобилей могут разрешить ездить по выделенной полосе в России с 2020 года.
Автоновости дня вчера в 22:10
Политика
Мурадов прокомментировал идею о втором названии Крыма
Инициатива по приданию Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" перед рассмотрением органами власти должна пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.
РИА Новости вчера в 23:50
Происшествия
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru вчера в 21:02
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября
РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.
РИАМО вчера в 06:23
Политика
В Израиле проходят повторные парламентские выборы
В Израиле открылись участки для голосования на первых в истории страны повторных выборах в Кнессет.
Коммерсантъ 00:33
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru вчера в 10:07
Футбол
«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем с «Лионом»
Днем команда прилетела в Лион, а несколько часов назад провела открытую тренировку и пресс-конференцию.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обратился к семье Заворотнюк
Отец покойной Жанны Фриске обращался к семье Заворотнюк, а сейчас настала очередь мужа Жанны - Дмитрия Шепелева.
ЛигаNews.net 00:32
Экономика
Суд отложил до 3 октября разбирательство о допэмиссии «Восточного» из-за оценки акций
Арбитражный суд Амурской области отложил до 3 октября рассмотрение иска компании "Финвижн" Артема Аветисяна к банку "Восточный" о признании недействительными ряда решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск, передает корреспондент РИА Новости.
ПРАЙМ 00:00