Политика
Российская газетаПосольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США. В ближайшее время дипломаты намерены посетить Буркова, который решением американского суда пока пребывает в следственном изоляторе в штате Вирджиния.
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Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Известия вчера в 09:27
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой
В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Вести.Ru вчера в 16:21
Общество
В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения
Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.
Вести.Ru вчера в 22:38
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По информации телеграм-канала «Мутко против» футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия вчера в 14:09
Здоровье
Источник гаффской болезни в Тобольском районе установлен
В Тобольском районе установлен источник гаффской болезни. По информации замгубернатора Натальи Шевчик, ситуация находится под контролем.
NashGorod.ru вчера в 10:40
Политика
К зданию Верховной рады в Киеве принесли мертвую свинью в гробу
Евразия Daily 02:48
Общество
Конституционный суд разрешил изымать имущество у друзей взяточников
Конституционный суд России разрешил изымать в пользу государства имущество чиновников, их родственников и знакомых в случае, если те не смогут доказать его законное происхождение.
Gazeta.SPb вчера в 04:58
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Политика
Путин на полях саммита БРИКС проведет три отдельные встречи
ТАСС 10 ноября в 01:39
Футбол
Карпин и шесть игроков основного состава «Ростова» могут покинуть клуб
«Ростов» может расстаться с шестью игроками основного состава и главным тренером Валерием Карпиным.
Матч ТВ 03:02
Авто
Mitsubishi презентовал новый кроссовер-минивэн Xpander
В компании отметили, что новая версия намного больше, чем стандартная модель Xpander.
RuNews24.ru 02:34
Шоу-бизнес
Егор Кончаловский тайно женился на Марии Леоновой
Егор Кончаловский, похоже, внял мольбам поклонников и женился на матери своего сына Марии Леоновой.
7Дней.ру вчера в 09:30
Кино
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
Основатель Cirque du Soleil задержан за выращивание марихуаны
Французская жандармерия задержала канадского миллионера, основателя знаменитого Cirque du Soleil Ги Лалиберте за выращивание марихуаны на принадлежащем ему острове Нукутепипи, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:43
Футбол
«Барселона» считает завышенной цену на Холанда в €100 млн
По информации источника, каталонский клуб впечатлен выступлениями норвежского форварда, однако не готов платить за его трансфер 100 млн евро.
Metaratings вчера в 10:00
Футбол
Вилья объявил о завершении карьеры
Евро-футбол.ру 02:23
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество
Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин
Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.
РБК 00:06
Общество
Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей
«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Политика
Киев потребует от ЕС компенсаций за отмену санкций против России
Киев потребует от Евросоюза максимальных компенсаций за отмену санкций в отношении России.
Профиль вчера в 06:26
Происшествия
Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы
Газета.Ru вчера в 03:39
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня 11 ноября в 17:36
Футбол
Жоау Мариу сломал палец на ноге
«Локомотив» рассказал о травме полузащитника Жоау Мариу, из-за которой игрок пропустит ближайшие матчи сборной Португалии.
Бомбардир.ру вчера в 10:53