Политика

РЕН ТВРЕН ТВПосольство РФ запросило данные о задержании россиян в Белоруссии

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что российское посольство не располагает официальной информацией от компетентных органов о задержании граждан РФ. Ранее ТАСС со ссылкой на агентство "БелТА" сообщил, что задержанные являются сотрудниками "частной военной компании Вагнера".
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Посол России в Белоруссии прокомментировал данные о задержании россиян

RT на русском09:03

Посольство РФ запросило информацию о задержании россиян в Белоруссии

Коммерсантъ09:48

Рапота заявил, что не располагает информацией о задержании россиян в Белоруссии

ТАСС10:37

Посольство прокомментировало сообщение о задержании россиян в Белоруссии

РИА Новости09:24

Российские дипломаты запросили в Минске информацию о задержании группы россиян

Интерфакс09:24

В Госдуме прокомментировали задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии

РБК12:30

Посольство РФ не получало информации от Минска о задержании россиян

Комсомольская правда09:00
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн

Посол России прокомментировал задержание россиян под Минском

КП - Беларусь09:49
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

РИА Новости 10:07
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Политика

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru 09:34
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Общество

В США число жертв коронавируса превысило 150 тысяч, сообщили СМИ

Число жертв коронавируса в США превысило 150 тысяч человек, свидетельствуют подсчеты газеты New York Times.
РИА Новости 11:49
Общество

В Ульяновске подрались депутаты законодательного собрания

Ульяновск, 29 июля 2020, 16:29 — REGNUM В Законодательном собрании Ульяновской области произошла драка между депутатами фракций «Единая Россия» и КПРФ.
REGNUM 09:29
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Общество

Ефремов заработал более 32 млн рублей за четыре года в «Современнике»

ФАН вчера в 19:40
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Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
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Футбол

«Локомотив» сообщил о переходе 18-летнего Жалолиддинова

Спорт-Экспресс 12:06
Происшествия

Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 09:21
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Армия и оружие

На Украине назвали катастрофой российский «Панцирь»

Повышение быстродействия российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» путем замены человека на автоматизированные элементы, предполагающие использование искусственного интеллекта, могут привести к катастрофическим последствиям, полагает Defense Express.
Lenta.ru 06:50
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Космос

Астрономы ESA нашли источник загадочного космического радиосигнала

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Здоровье

Глава управления здравоохранения Волгодонска заразился коронавирусом

Как пример - руководитель отдела горздрава Сергей Ладанов. Из-за нехватки специалистов в нашем госпитале он дважды подменял реаниматологов.
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Армия и оружие

На форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений

Москва, 29 июля 2020, 10:25 — REGNUM На военно-техническом форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений и техники.
REGNUM 03:25
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Энергетика

В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры

Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 миллиона баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
Газета.Ru 12:20
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Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
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Политика

«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
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Гаджеты

Sony представила камеру Alpha 7S III для видеосъемки

Модель выйдет на рынок Европы в сентябре. Компания Sony анонсировала выход новой камеры Sony Alpha 7S III.
Деловое.ТВ 07:19
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Здоровье

Что не стоит употреблять в пищу при проблемах с пищеварением

Что касается еды, то необходимо исключить фастфуд, продукты с консервантами, а также лапшу быстрого приготовления, и подобную ей пищу.
Менделеевские новости 02:01
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Смолов присоединился к «Локомотиву» после аренды в «Сельте»

Смолов присоединился к основному составу «Локомотива», который начал подготовку к сезону на клубной базе в Баковке.
ProstoProSport 11:58
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия вчера в 02:23
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Армия и оружие

Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море

"Эскадрилья истребителей и элементы истребительного авиакрыла будут передислоцированы (из ФРГ - ИФ) в Италию, они будут перемещены ближе к региону Черного моря и активнее проводить там операции, а также обеспечивать ротационное развертывание на юго-восточном фланге НАТО", - сказал Эспер на пресс-конференции.
Интерфакс 10:34
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Единоборства

Олейник раскритиковал Яна за оскорбления белорусского бойца

CT news вчера в 09:07
Космос

Обнаружено «последнее в своем роде» древнее шаровое скопление

Ин-спейс.ру 11:00
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
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Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
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Установку подержанных автозапчастей могут запретить в РФ

В России могут запретить установку бывших в употреблении автозапчастей - глушителей, компонентов тормозной системы, подушек безопасности и прочих деталей.
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«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов

Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
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Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной

Алёна впервые призналась, что они с Малакеевым очень хотели завести ребёнка, но она пережила три неудачные беременности.
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Общество

В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничительные меры могут ввести в Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
РИА Новости 11:02
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Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главу "Российского авторского общества" (РАО) Сергея Федотова к пяти годам колонии общего режима за хищение 762 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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