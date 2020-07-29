Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что российское посольство не располагает официальной информацией от компетентных органов о задержании граждан РФ. Ранее ТАСС со ссылкой на агентство "БелТА" сообщил, что задержанные являются сотрудниками "частной военной компании Вагнера".

Посольство РФ запросило данные о задержании россиян в Белоруссии

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