Политика
РЕН ТВПосольство РФ запросило данные о задержании россиян в Белоруссии
Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что российское посольство не располагает официальной информацией от компетентных органов о задержании граждан РФ. Ранее ТАСС со ссылкой на агентство "БелТА" сообщил, что задержанные являются сотрудниками "частной военной компании Вагнера".
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
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Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
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Число жертв коронавируса в США превысило 150 тысяч человек, свидетельствуют подсчеты газеты New York Times.
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В Ульяновске подрались депутаты законодательного собрания
Ульяновск, 29 июля 2020, 16:29 — REGNUM В Законодательном собрании Ульяновской области произошла драка между депутатами фракций «Единая Россия» и КПРФ.
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Как пример - руководитель отдела горздрава Сергей Ладанов. Из-за нехватки специалистов в нашем госпитале он дважды подменял реаниматологов.
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Что касается еды, то необходимо исключить фастфуд, продукты с консервантами, а также лапшу быстрого приготовления, и подобную ей пищу.
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В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничительные меры могут ввести в Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
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Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии
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