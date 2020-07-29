Посольство РФ запросило данные о задержании россиян в Белоруссии
Смотрите также
Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников
Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
Госдума проверит депутатов на наличие у них иностранного гражданства
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
В России средний чек на набор первоклассника увеличился на 55%
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Средние зарплаты россиян в июне снизились на 4%
Пассажир упал на рельсы на «фиолетовой» ветке московского метро
Marvel снимет сольный фильм об «умном» Халке
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение
Запуск производства вакцины от COVID-19 начнется в сентябре
АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции
Ведущему Дмитрию Шепелеву заплатят 3 млн рублей за семейное шоу на ТНТ
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Госдума проверит депутатов на наличие у них иностранного гражданства
США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих
Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции
Пассажир упал на рельсы на «фиолетовой» ветке московского метро
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что российское посольство не располагает официальной информацией от компетентных органов о задержании граждан РФ. Ранее ТАСС со ссылкой на агентство "БелТА" сообщил, что задержанные являются сотрудниками "частной военной компании Вагнера".В источнике
Подробнее о событии