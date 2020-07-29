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Посольство РФ запросило данные о задержании россиян в Белоруссии

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что российское посольство не располагает официальной информацией от компетентных органов о задержании граждан РФ. Ранее ТАСС со ссылкой на агентство "БелТА" сообщил, что задержанные являются сотрудниками "частной военной компании Вагнера".В источнике
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RT на русском

Посол России в Белоруссии прокомментировал данные о задержании россиян

RT на русском09:03
ТАСС

Рапота заявил, что не располагает информацией о задержании россиян в Белоруссии

ТАСС10:37
РИА Новости

Посольство прокомментировало сообщение о задержании россиян в Белоруссии

РИА Новости09:24
Интерфакс

Российские дипломаты запросили в Минске информацию о задержании группы россиян

Интерфакс09:24
Коммерсантъ

Посольство РФ запросило информацию о задержании россиян в Белоруссии

Коммерсантъ09:48
Комсомольская правда

Посольство РФ не получало информации от Минска о задержании россиян

Комсомольская правда09:00
РБК

Посольство запросит официальные данные о задержании россиян в Белоруссии

РБК09:00
КП - Беларусь

Посол России прокомментировал задержание россиян под Минском

КП - Беларусь09:49
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Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБКвчера в 09:55
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости10:07
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Обвиняемых в убийстве сотрудника ФСИН Петербурга признали виновными

Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 17:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге при повторном слушании дела коллегией присяжных заседателей вынесен обвинительный вердикт в отношении двух мужчин, обвиняемых в убийстве сотрудника ФСИН Николая Чернова.
REGNUM10:56
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