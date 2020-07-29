Смотрите также

Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Госдума проверит депутатов на наличие у них иностранного гражданства

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

В России средний чек на набор первоклассника увеличился на 55%

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Средние зарплаты россиян в июне снизились на 4%

Пассажир упал на рельсы на «фиолетовой» ветке московского метро

Marvel снимет сольный фильм об «умном» Халке

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

Запуск производства вакцины от COVID-19 начнется в сентябре

АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции

Ведущему Дмитрию Шепелеву заплатят 3 млн рублей за семейное шоу на ТНТ

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК

Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Госдума проверит депутатов на наличие у них иностранного гражданства

США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции

Пассажир упал на рельсы на «фиолетовой» ветке московского метро

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей