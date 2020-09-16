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Интерфакс
Интерфакс

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Посольство России запросило консульский доступ к Алексею Навальному

Ст. 36 конвенции предписывает, что консульские должностные лица могут свободно сноситься с гражданами представляемого государства и иметь доступ к ним. Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Сейчас он лечится в берлинской клинике «Шарите».
Коммерсантъвчера в 12:17
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РБК

СМИ узнали о запросе посольством России консульского доступа к Навальному

РБКвчера в 14:46
Коммерсантъ

Посольство России запросило консульский доступ к Алексею Навальному

Коммерсантъвчера в 12:17
Интерфакс

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Интерфаксвчера в 13:33
ТАСС

Посольство РФ в ФРГ не комментирует данные СМИ о запросе консульского доступа к Навальному

ТАССвчера в 13:27
Lenta.ru

Российское посольство потребовало у Германии доступ к Навальному

Lenta.ruвчера в 12:57
РЕН ТВ

Посольство РФ не комментирует сообщения о запросе доступа к Навальному

РЕН ТВвчера в 12:53
Эхо Москвы

Посольство России в Германии, по информации «Коммерсанта», запросило доступ к Алексею Навальному

Эхо Москвывчера в 15:05

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси

«С 14 сентября на полигоне „Брестский“ в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения „Славянское братство-2020“», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.
URA.Ru15 сентября в 08:44
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Ubisoft начала разработку эксклюзивных игр для виртуальной реальности

Эксклюзивные игры виртуальной реальности во вселенных Assassin’s Creed и Splinter Cell для Oculus будут разработанны Ubisoft’s Red Storm Entertainment, 16 сентября сообщили представители издательства во время мероприятия Facebook Connect.
ИА Красная Веснавчера в 15:33
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газетавчера в 02:30
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