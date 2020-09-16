Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному
Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.В источнике
С чего всё началось
Посольство России запросило консульский доступ к Алексею Навальному
Ст. 36 конвенции предписывает, что консульские должностные лица могут свободно сноситься с гражданами представляемого государства и иметь доступ к ним. Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Сейчас он лечится в берлинской клинике «Шарите».
Коммерсантъ12:17
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