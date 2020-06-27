Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйПосольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах

Диппредставительство РФ в США потребовало от американских СМИ прекратить штамповать фейковые новости о России, влекущие за собой угрозы в адрес сотрудников посольства, передает РИА Новости.
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«Необоснованные и анонимные обвинения, опубликованные New York Times, в отношении Москвы как организатора убийства американских солдат в Афганистане, уже привели к прямым угрозам жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне», — говорится
 в сообщении российского посольства в США.
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Москва заявила об угрозах после публикации NYT о талибах

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