Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство России направило ноту протеста в Госдеп

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
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с чего всё началось
"Работники прессы, как видно из видеокадров, снятых на месте происшествия, громко и ясно себя идентифицировали, имели необходимую маркировку на одежде, предъявляли документы и не оказывали никакого сопротивления", — приводятся слова посла на странице
 миссии в Facebook.
РИА Новости14:52

Подробнее о событии

Посольство России направило Госдепу ноту протеста

РИА Новости15:19

Посольство России выразило протест США из-за инцидента с российским журналистом

Lenta.ru15:58

Посольство направило в Госдеп ноту протеста из-за инцидента с журналистом

РБК15:31

Российское посольство в США требует расследования инцидента с журналистом агентства РИА Новости

Эхо Москвы22:17

Посольство России выразило Госдепу протест в связи с нападением на журналиста

Известия15:10

Посольство РФ направило ноту протеста в Госдеп из-за инцидента с российским журналистом

ТАСС15:08

Посольство России направило ноту протеста в Госдеп

RT на русском15:00
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Общество

В Кузбассе с 1 июня откроются торговые центры

С 1 июня в Кемеровской области открываются торговые центры. Об этом сообщил Сергей Цивилев во время обращения к жителям Кузбасса.
Аргументы и Факты - Кузбасс вчера в 00:06
46
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли примирились ради дочери

Бред Питт и Анджелина Джоли ради 14-летней дочери Шайло позабыли о конфликте и объединились.
Gazeta.SPb вчера в 14:15
9
Общество

Больше соцвыплат и контроля. Что изменится в России с 1 июня 2020 года

Детские пособия всем и некоторым С 1 июня россиянам начнут выдавать "путинские" выплаты на детей – разовое пособие в размере 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно.
Толк 21:19
Здоровье

В Хакасии выявили 32 новых носителя коронавируса

Абакан, 29 мая 2020, 07:18 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 мая в республиканском правительстве.
REGNUM 29 мая в 00:18
115
Общество

Число случаев коронавируса в Иркутской области превысило две тысячи

27 апреля число случаев заражения превысило сотню, 16 мая – 500. Рубеж в тысячу был пройден 23 мая.
Иркутск Сегодня 22:15
13
Здоровье

Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками

Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо 02:05
63
Здоровье

COVID-19 подтвердился ещё у 29 жителей Забайкалья

За сутки заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 29 жителей Забайкальского края. Общее число больных достигло 1165 человек.
Zabnews.ru 21:22
Здоровье

Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1,5 тысячи

Из 46 новых случаев COVID-19: пять человек – прибывшие из регионов РФ, 10 человек – из очага республиканской больницы имени Семашко, три – из домашних очагов, трое больных связаны с очагом в улусе Ехэ-Цаган Селенгинского района, три человека были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Байкал-Daily вчера в 21:12
120
Политика

МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами

Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
REGNUM 18:10
6
Политика

Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома

Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.
Lenta.ru 22:23
1
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
115
Космос

На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года

29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com вчера в 01:56
2
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости 22:56
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Происшествия

IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП

Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня 04:44
16
Общество

В Белоруссии прошли пикеты в поддержку соперников Лукашенко на выборах

31 мая в Минске, других крупных городах Белоруссии и районных центрах прошли массовые пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных действующему лидеру Александру Лукашенко, сообщает TUT.by.
РБК 19:53
8
Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
376
Здоровье

Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов

В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
ИА Красная Весна 29 мая в 01:28
142
Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

РБК вчера в 03:03
81
Общество

Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов

Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и транспортному блоку правительства в вопросе заполняемости самолетов: ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест.
Коммерсантъ 18:05
1
Общество

На Сахалине коронавирус выявили у четырехмесячного ребенка

Заражение коронавирусом нового типа выявили у четырехмесячного ребенка на Сахалине, 1 июня сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
ИА Красная Весна 22:49
1
Здоровье

Забайкалье за месяц стало лидером ДФО по приросту заболевших COVID-19

Забайкальский края с 1 по 31 мая по количеству выявленных заболевших COVID-19, занял по этому показателю первое место среди регионов ДФО.
Zabnews.ru 20:44
3
Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС вчера в 18:56
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:45
2,3K
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru 17:06
88
Общество

Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости 15:54
899
Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
81
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
1,1K
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
1,3K
Кино

Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии

Gazeta.SPb 16:08
16
Здоровье

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
1,6K
Как работают Яндекс.Новости?
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