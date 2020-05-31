с чего всё началось

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.

Общество В Кузбассе с 1 июня откроются торговые центры С 1 июня в Кемеровской области открываются торговые центры. Об этом сообщил Сергей Цивилев во время обращения к жителям Кузбасса. 46

Общество Больше соцвыплат и контроля. Что изменится в России с 1 июня 2020 года Детские пособия всем и некоторым С 1 июня россиянам начнут выдавать "путинские" выплаты на детей – разовое пособие в размере 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно.

Здоровье В Хакасии выявили 32 новых носителя коронавируса Абакан, 29 мая 2020, 07:18 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 мая в республиканском правительстве. 115

Здоровье COVID-19 подтвердился ещё у 29 жителей Забайкалья За сутки заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 29 жителей Забайкальского края. Общее число больных достигло 1165 человек.

Здоровье Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1,5 тысячи Из 46 новых случаев COVID-19: пять человек – прибывшие из регионов РФ, 10 человек – из очага республиканской больницы имени Семашко, три – из домашних очагов, трое больных связаны с очагом в улусе Ехэ-Цаган Селенгинского района, три человека были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. 120

Политика МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1». 6

Политика Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне. 1

Космос На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года 29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года. 2

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 182

Происшествия IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств). 16

Общество В Белоруссии прошли пикеты в поддержку соперников Лукашенко на выборах 31 мая в Минске, других крупных городах Белоруссии и районных центрах прошли массовые пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных действующему лидеру Александру Лукашенко, сообщает TUT.by. 8

Общество Быков обратился к Путину из СИЗО Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину. 376

Здоровье Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте. 142

Общество Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и транспортному блоку правительства в вопросе заполняемости самолетов: ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест. 1

Общество На Сахалине коронавирус выявили у четырехмесячного ребенка Заражение коронавирусом нового типа выявили у четырехмесячного ребенка на Сахалине, 1 июня сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. 1

Политика В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 2,3K

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 июня 1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня. 88

Общество Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". 899

Общество В Омской области ослабят режим самоизоляции Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков. 81

Происшествия В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона. 1,1K