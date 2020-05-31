Политика
RT на русскомПосольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
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с чего всё началось
"Работники прессы, как видно из видеокадров, снятых на месте происшествия, громко и ясно себя идентифицировали, имели необходимую маркировку на одежде, предъявляли документы и не оказывали никакого сопротивления", — приводятся слова посла на странице миссии в Facebook.РИА Новости14:52
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Общество
В Кузбассе с 1 июня откроются торговые центры
С 1 июня в Кемеровской области открываются торговые центры. Об этом сообщил Сергей Цивилев во время обращения к жителям Кузбасса.
Аргументы и Факты - Кузбасс вчера в 00:06
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли примирились ради дочери
Бред Питт и Анджелина Джоли ради 14-летней дочери Шайло позабыли о конфликте и объединились.
Gazeta.SPb вчера в 14:15
Общество
Больше соцвыплат и контроля. Что изменится в России с 1 июня 2020 года
Детские пособия всем и некоторым С 1 июня россиянам начнут выдавать "путинские" выплаты на детей – разовое пособие в размере 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно.
Толк 21:19
Здоровье
В Хакасии выявили 32 новых носителя коронавируса
Абакан, 29 мая 2020, 07:18 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 мая в республиканском правительстве.
REGNUM 29 мая в 00:18
Общество
Число случаев коронавируса в Иркутской области превысило две тысячи
27 апреля число случаев заражения превысило сотню, 16 мая – 500. Рубеж в тысячу был пройден 23 мая.
Иркутск Сегодня 22:15
Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо 02:05
Здоровье
COVID-19 подтвердился ещё у 29 жителей Забайкалья
За сутки заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 29 жителей Забайкальского края. Общее число больных достигло 1165 человек.
Zabnews.ru 21:22
Здоровье
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1,5 тысячи
Из 46 новых случаев COVID-19: пять человек – прибывшие из регионов РФ, 10 человек – из очага республиканской больницы имени Семашко, три – из домашних очагов, трое больных связаны с очагом в улусе Ехэ-Цаган Селенгинского района, три человека были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Байкал-Daily вчера в 21:12
Политика
МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами
Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
REGNUM 18:10
Политика
Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома
Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.
Lenta.ru 22:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
Космос
На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года
29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com вчера в 01:56
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости 22:56
Происшествия
IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня 04:44
Общество
В Белоруссии прошли пикеты в поддержку соперников Лукашенко на выборах
31 мая в Минске, других крупных городах Белоруссии и районных центрах прошли массовые пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных действующему лидеру Александру Лукашенко, сообщает TUT.by.
РБК 19:53
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Здоровье
Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов
В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
ИА Красная Весна 29 мая в 01:28
Общество
Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов
Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и транспортному блоку правительства в вопросе заполняемости самолетов: ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест.
Коммерсантъ 18:05
Общество
На Сахалине коронавирус выявили у четырехмесячного ребенка
Заражение коронавирусом нового типа выявили у четырехмесячного ребенка на Сахалине, 1 июня сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
ИА Красная Весна 22:49
Здоровье
Забайкалье за месяц стало лидером ДФО по приросту заболевших COVID-19
Забайкальский края с 1 по 31 мая по количеству выявленных заболевших COVID-19, занял по этому показателю первое место среди регионов ДФО.
Zabnews.ru 20:44
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС вчера в 18:56
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:45
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru 17:06
Общество
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости 15:54
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
Кино
Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Gazeta.SPb 16:08
Здоровье
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04