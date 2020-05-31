Политика
RT на русскомПосольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
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с чего всё началось
"Работники прессы, как видно из видеокадров, снятых на месте происшествия, громко и ясно себя идентифицировали, имели необходимую маркировку на одежде, предъявляли документы и не оказывали никакого сопротивления", — приводятся слова посла на странице миссии в Facebook.РИА Новости14:52
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Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
Общество
Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
Общество
В России изменятся правила погашения ипотеки маткапиталом
Россияне смогут гасить ипотеку материнским капиталом через неподконтрольные Банку России организации.
Известия 17:01
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Здоровье
В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь
Калининградские власти продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 09:31
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым
Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН вчера в 20:21
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
Общество
В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек
На рассмотрение Госдуму внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР.
Коммерсантъ 21:19
Космос
Crew Dragon с астронавтами пристыковался к МКС
Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Вести.Ru 10:39
Экономика
Передачу продуктов на благотворительность просят освободить от НДС
Передачу продуктов на благотворительность просят освободить от НДС Избавление бизнеса от уплаты налога на прибыль при передаче продуктов на благотворительность не сделает процесс для бизнеса более выгодным, чем утилизация, утверждают в фонде продовольствия «Русь».
Коммерсантъ 18:05
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляже
Татар-информ 08:38
Здоровье
В Приморье число зараженных коронавирусом приближается к 2000 человек
Число заразившихся коронавирусом в Приморском крае за истекшие сутки увеличилось на 52 человека, 31 мая сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 03:12
Космос
На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года
29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Музыкант Владимир Кузьмин призвал российских артистов не жаловаться на то, что они оказались в тяжелом положении из-за отмены выступлений в результате пандемии коронавируса.
Аргументы и Факты 19:46
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Политика
Экс-советник Обамы заявила о причастности России к беспорядкам в США
За беспорядками в ходе протестов, которые начались в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, может стоять Россия.
РБК 20:19
Здоровье
Забайкалье за месяц стало лидером ДФО по приросту заболевших COVID-19
Забайкальский края с 1 по 31 мая по количеству выявленных заболевших COVID-19, занял по этому показателю первое место среди регионов ДФО.
Zabnews.ru 20:44
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних
Полицейские задержали жителей Санкт-Петербурга, которых подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет.
ТАСС 15:19
Здоровье
Профессор назвал новую группу риска для коронавируса
В группу риска по коронавирусу можно отнести курящих и пьющих людей, заявил профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 20:55
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Здоровье
Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка
Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
Политика
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Издание Forbes обвинило Россию в краже проекта корабля «Мистраль», основываясь на информации из блога.
Рамблер вчера в 10:48
Общество
В Кузбассе выявлены новые случаи заражения коронавирусом — оперштаб
Всего в регионе официально зарегистрированы 495 пациентов с коронавирусом: 196 выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 292 пациента.
REGNUM 29 мая в 01:15
Общество
В России изменят правила приема в первый класс
Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru 07:43
Футбол
Футболист Ташаев покинул «Рубин» и возвращается в «Спартак»
Полузащитник Александр Ташаев покидает казанский футбольный клуб «Рубин» и возвращается в московский «Спартак», которому принадлежат права на игрока.
News.ru 06:53
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 вчера в 13:46
Здоровье
Попова: вторая волна коронавируса совпадёт с эпидемией гриппа
Вторая волна COVID-19 может наступить осенью и пройти параллельно с эпидемией ОРВИ и гриппа.
News.ru вчера в 05:42
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Общество
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости 15:54