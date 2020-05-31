с чего всё началось

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.

Общество Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса. 217

Общество Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих. 1,2K

Общество В России изменятся правила погашения ипотеки маткапиталом Россияне смогут гасить ипотеку материнским капиталом через неподконтрольные Банку России организации.

Здоровье В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь Калининградские власти продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства. 12

Происшествия В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона. 1,1K

Общество В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек На рассмотрение Госдуму внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР. 259

Экономика Передачу продуктов на благотворительность просят освободить от НДС Передачу продуктов на благотворительность просят освободить от НДС Избавление бизнеса от уплаты налога на прибыль при передаче продуктов на благотворительность не сделает процесс для бизнеса более выгодным, чем утилизация, утверждают в фонде продовольствия «Русь».

Космос На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года 29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года. 2

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин ответил «жалующимся на безденежье» артистам Музыкант Владимир Кузьмин призвал российских артистов не жаловаться на то, что они оказались в тяжелом положении из-за отмены выступлений в результате пандемии коронавируса.

Происшествия В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 1

Происшествия В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних Полицейские задержали жителей Санкт-Петербурга, которых подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет. 4

Здоровье Профессор назвал новую группу риска для коронавируса В группу риска по коронавирусу можно отнести курящих и пьющих людей, заявил профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в беседе с "Парламентской газетой".

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,5K

Здоровье Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу. 46

Общество В России изменят правила приема в первый класс Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет. 54

Футбол Футболист Ташаев покинул «Рубин» и возвращается в «Спартак» Полузащитник Александр Ташаев покидает казанский футбольный клуб «Рубин» и возвращается в московский «Спартак», которому принадлежат права на игрока.

Политика В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7 Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию. 219