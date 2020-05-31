с чего всё началось

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.

Авто Минпромторг назвал время выгодной покупки автомобиля По данным пресс-службы министерства, после снятия ограничений, которые были введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, потенциальных клиентов ждут особые условия на покупку новых автомобилей. 131

Общество В Подмосковье устраняют последствия подтопления На ликвидацию последствий брошены сотрудники МЧС и служб ЖКХ, воду откачивают с помощью мотопомп и вакуумных насосов. 93

Шоу-бизнес Дочь Александра Малинина подала в суд на отца В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина. 44

Гаджеты Apple начала продавать восстановленные iPhone XR Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом. 17

Футбол Санчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде За показ майки англичанин получил желтую карточку. Санчо в этой встрече оформил хет-трик.

Футбол Вячеслав Малафеев объявил об уходе из «Зенита» Заместитель спортивного директора петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев уходит из клуба. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Общество Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих. 1,2K

Общество Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня. 30

Армия и оружие Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синая Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи.

Космос Синоптики США: С Солнцем творится что-то очень тревожное Сайт Spaceweather Центра прогнозирования космической погоды сообщил, что 30 мая на солнце опять не было пятен, как и в 119 предшествующих сутках 2020 года, что соответствует 79% общего времени. 2

Происшествия В Вашингтоне вводится комендантский час из-за беспорядков В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне вводится комендантский час в связи с распространением беспорядков, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.