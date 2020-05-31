Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство России направило ноту протеста в Госдеп

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
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с чего всё началось
"Работники прессы, как видно из видеокадров, снятых на месте происшествия, громко и ясно себя идентифицировали, имели необходимую маркировку на одежде, предъявляли документы и не оказывали никакого сопротивления", — приводятся слова посла на странице
 миссии в Facebook.
РИА Новости14:52

Подробнее о событии

Посольство России выразило протест США из-за инцидента с российским журналистом

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РБК15:31

Посольство России направило ноту протеста в Госдеп

RT на русском15:00
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
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