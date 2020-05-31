Политика
RT на русскомПосольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
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с чего всё началось
"Работники прессы, как видно из видеокадров, снятых на месте происшествия, громко и ясно себя идентифицировали, имели необходимую маркировку на одежде, предъявляли документы и не оказывали никакого сопротивления", — приводятся слова посла на странице миссии в Facebook.РИА Новости14:52
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Авто
Минпромторг назвал время выгодной покупки автомобиля
По данным пресс-службы министерства, после снятия ограничений, которые были введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, потенциальных клиентов ждут особые условия на покупку новых автомобилей.
32CARS.ru 29 мая в 01:47
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Военное дело 07:55
Общество
В Подмосковье устраняют последствия подтопления
На ликвидацию последствий брошены сотрудники МЧС и служб ЖКХ, воду откачивают с помощью мотопомп и вакуумных насосов.
НТВ 09:59
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подала в суд на отца
В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ 06:39
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 29 мая в 09:05
Происшествия
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков
Российская газета вчера в 21:22
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Наука
Новую пандемию, которая будет опаснее коронавируса, предсказал учёный
Майкл Грегор, ученый из Великобритании, предсказал возможность возникновения новой пандемии.
РИА ОмскПресс вчера в 18:44
Футбол
Санчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде
За показ майки англичанин получил желтую карточку. Санчо в этой встрече оформил хет-трик.
Бомбардир.ру 14:33
Здоровье
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 2,5 тыс
Всего в Москве с начала распространения эпидемии коронавирусом заразились более180 тыс. человек, из них 80 тыс. уже выздоровели.
РБК 18:56
Футбол
Вячеслав Малафеев объявил об уходе из «Зенита»
Заместитель спортивного директора петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев уходит из клуба. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Peterburg2.ru 07:24
Общество
Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
Здоровье
В России программу лечения от курения предложили включить в ОМС
Программу лечения от курения предложили включить в ОМС.
Телеканал Санкт-Петербург 08:11
Гаджеты
Смартфон Honor Play 4 показали на рендерах
Megaobzor.com 06:37
Общество
Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM 17:00
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Происшествия
Грузовик мешает дорожным работам в Благовещенске
Амур.инфо 00:58
Общество
Спикер Мосгордумы заработал за 2019 год почти 2 млрд рублей
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников за 2019 год задекларировал доход в 1,9 млрд рублей. Это в 79 раз больше, чем годом ранее.
Росбалт вчера в 14:32
Армия и оружие
Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синая
Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи.
РИА Новости 06:39
Армия и оружие
Армия получит 76 модернизированных Су-34
Весть (Калужская область) 29 мая в 03:23
Космос
Синоптики США: С Солнцем творится что-то очень тревожное
Сайт Spaceweather Центра прогнозирования космической погоды сообщил, что 30 мая на солнце опять не было пятен, как и в 119 предшествующих сутках 2020 года, что соответствует 79% общего времени.
Свободная Пресса 12:48
Происшествия
В Вашингтоне вводится комендантский час из-за беспорядков
В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне вводится комендантский час в связи с распространением беспорядков, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.
ФАН 19:45
Здоровье
В Свердловской области заразился коронавирусом ещё 261 человек
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили ещё у 261 человека. Таким образом, регион перешагнул отметку в 5 тысяч.
Уральский меридиан вчера в 03:45
Футбол
Наставник киевского «Динамо» назвал Марлоса и Мораеса украинцами
Рулевой киевлян уточнил, что Марлос и Мораес являются украинцами.
ProstoProSport 14:30
Кино
Компания Blumhouse снимет продолжение боевика «Апгрейд»
NewInform 29 мая в 04:21