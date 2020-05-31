Политика
RT на русскомПосольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
Читать в источнике
Оценить160
По данному возмутительному факту в госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах.
— Анатолий Антонов, российский политикРоссийская газета 15:46
с чего всё началось
"Работники прессы, как видно из видеокадров, снятых на месте происшествия, громко и ясно себя идентифицировали, имели необходимую маркировку на одежде, предъявляли документы и не оказывали никакого сопротивления", — приводятся слова посла на странице миссии в Facebook.РИА Новости14:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Авто
Названа тройка дизельных кроссоверов среднего ценового сегмента
32CARS.ru вчера в 04:03
Здоровье
Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы
Медики сообщали о невыплатах положенных надбавок, а также ошибках руководства медицинского учреждения, повлекших заболевания и даже смерти сотрудников.
Известия 14:27
Космос
Корабль Crew Dragon успешно стартовал с мыса Канаверал
С космодрома на мысе Канаверал успешно совершен запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
Индикатор вчера в 15:28
Наука
Найден способ сделать жирную пищу полезнее для здоровья
По мнению диетологов, специи не только улучшают вкусовые качества пищи, но и увеличивают ее пользу для здоровья, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Nutrition.
TV BRICS 01:00
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно вернулось в порт Мукран
Мой Брянск 28 мая в 23:24
Политика
Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
Футбол
Месси убеждён, что после пандемии коронавируса футбол не будет прежним
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не знает, каким будет мир после пандемии коронавируса.
RT на русском 09:43
Футбол
Эсекьель Гарай: В «Валенсии» пытаются дискредитировать меня
Спорт день за днем 09:29
Политика
ФБР займется расследованием действий «Антифа» во время беспорядков
Протесты и беспорядки начались во многих городах США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе.
News.ru 16:31
Армия и оружие
Пушилин прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о планах ликвидировать административные органы республик Донбасса.
Pravda.Ru 03:57
Общество
В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение
Поздним вечером 31 мая МЧС предупредило жителей Свердловской области о шквалистом ветре до 25 м/с, грозах, крупном граде и ливнях.
Областная газета 13:55
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Футбол
Геркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужными
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о прощании клуба с тренером Юрием Сёминым в соцсетях.
RT на русском 16:16
Здоровье
Главный терапевт Минздрава поддержала запрет продажи сигарет до 21 года
Ранее с инициативой повышения возраста продажи сигарет и алкоголя выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
ТАСС 07:32
Армия и оружие
Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис
В боевую готовность приведены подразделения американской военной полиции для развертывания в городе Миннеаполис, сообщает 30 мая агентство Ассошиэйтед Пресс.
ИА Красная Весна вчера в 02:19
Политика
В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте
МИД России опроверг обвинения США в изготовлении «фальшивых» ливийских динаров «Гознаком».
Lenta.ru вчера в 13:24
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
Политика
Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину
Власти Ирана решили отправить черные ящики сбитого военными этой страны в начале года украинского самолета в другую страну, сообщает иранское агентство ISNA.
Коммерсантъ 10:40
Технологии
Флешки для защиты от 5G начали продавать в Британии
С виду обычная флешка, по словам продавца, сможет обеспечить защиту всего дома от 5G, благодаря «технологии квантового голографического катализатора».
ГЛАС.RU 28 мая в 13:15
Общество
В Пензенской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня.
ТАСС 11:08
Транспорт
Прокуратура назвала причину остановки поездов на Мурманск
Вечерний Мурманск 09:06
Энергетика
Алжир предложил провести встречу ОПЕК+ на следующей неделе
Первая министерская встреча ОПЕК+ после вступления в силу новой сделки по сокращению добычи может состояться уже на следующей неделе, по просьбе председательствующего в этом году в организации министра энергетики Алжира конференцию с 9-10 июня могут перенести на 4 июня.
Экономика сегодня 01:48
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Политика
В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке
Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru 04:23
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33