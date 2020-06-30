Негативные эмоции со стороны многих американцев зашкаливают. Особенно на фоне и без того сложной социально-политической ситуации в Соединенных Штатах. Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании.

Российское посольство в США направило в Госдеп ноту после публикации материала о якобы причастности России к атакам «Талибана»* на американских военных в Афганистане.

Посольство России направило в Госдеп ноту после материала о талибах

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи. 4,7K

Футбол Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком» Встреча, прошедшая на арене армейцев, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Никола Влашич, забивший на 27-й минуте после ошибки голкипера гостей Александра Максименко и в добавленное ко второму тайму время (90+6).

Путешествия Названы распространённые ошибки туристов при заселении в гостиницы После интервью крупному изданию о путешествиях одного из руководителей сервиса по бронированию гостиниц стали известны наиболее распространённые ошибки, которые совершают путешественники при заселении в гостиницы или отели. 4

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 225

Технологии Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных. 223

Общество Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной. 294

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,6K

Культура Умер российский актер Виктор Проскурин Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. 66

Наука Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1. 595

Экономика Объем выданных ипотечных кредитов в мае вырос на 3% В мае 2020 года выдача жилищных кредитов выросла на 3% к аналогичному месяцу прошлого года.