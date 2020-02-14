Политика
Мой БрянскПосольство России назвало новые санкции США «всплеском русофобии»
Посольство России в США назвало новые американские санкции против 3 российских предприятий «очередным всплеском русофобии». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
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Очередной всплеск русофобии: в посольстве РФ оценили новые санкции США
Московский Комсомолецвчера в 16:30
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Политика
В Турции усилили меры безопасности посольства России из-за угроз
Власти Турции предприняли дополнительные меры по охране посольства России в связи с угрозами в адрес российского посла Алексея Ерхова.
Армия и оружие
Россия завершила госиспытания перспективной торпеды
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса
Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрировали, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Футбол
Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Псковом
От полученных травм погибли 8 граждан Украины, еще двоих человек доставили в больницу. Известно, что люди ехали в направлении Киева.
Армия и оружие
По Дамаску нанесен ракетный удар
Ракетные удары были отбиты силами ПВО. Ранее Дамаск был атакован 6 февраля.
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Кино
Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена
Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Футбол
Шахруди Дадаханов: «Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по пять тысяч долларов, чтобы судил честно. А он...»
С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива" сразу договорились: перед игрой даем Левникову по пять тысяч долларов.
Общество
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Общество
Сбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов
Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети.
Общество
В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С
Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Энергетика
Цена на нефть марки WTI растёт в ходе торгов
Цена на нефть марки WTI растёт в четверг, 13 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Авто
Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки
По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Общество
Туристы круизного лайнера Westerdam сошли на берег в Камбодже
Пассажиров круизного лайнера Westerdam отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама.
Экономика
«Автодор» планирует завершить трассу Москва—Казань раньше 2027 года
Экономика
Годовой оборот рынка франчайзинга в РФ вырос почти до 3 трлн рублей
Оборот рынка франчайзинга в РФ за прошлый год вырос на 16%, до 2,8 трлн руб. Такие цифры приводит газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Franshiza.ru.
Экономика
Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС
Какие аргументы у ФАС Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев пояснил РБК, что ассоциация предлагает при закупках госкомпаниями применять правило "третий лишний" (если есть два предложения от российских производителей, то заявка на поставку иностранных товаров исключается), а не только при закупках госорганами.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
Политика
Турчинов рассказал, как США отказались помочь Украине
Турчинов напомнил, что военное сотрудничество Киева и Вашингтона началось только тогда, когда президентом США стал Дональд Трамп, согласившийся предоставить Украине противотанковые ракеты.
Общество
В Кремле не видели фото застолья в колонии с участием убийцы Немцова
Происшествия