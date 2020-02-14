Посольство России в США назвало новые американские санкции против 3 российских предприятий «очередным всплеском русофобии». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Армия и оружие На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП под Псковом От полученных травм погибли 8 граждан Украины, еще двоих человек доставили в больницу. Известно, что люди ехали в направлении Киева.

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Кино Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.

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