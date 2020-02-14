Политика

РБКРБКПосольство России назвало новые санкции США «всплеском русофобии»

Американские санкции против трех российских предприятий свидетельствуют об «очередном всплеске русофобии» и служат «узкоконъюнктурным интересам» США на глобальном рынке оборонных технологий. Об этом в Facebook написало российское посольство в США.
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Российское посольство назвало новые санкции США «всплеском русофобии»

РИА Новости15:26

Посольство России назвало новые санкции США «очередным всплеском русофобии»

ТАСС15:54

Посольство России назвало новые санкции США «всплеском русофобии»

РБК16:27

Российское посольство прокомментировало новые санкции США

RT на русском16:30

Посольство РФ назвало новые санкции США «очередным всплеском русофобии»

REGNUM15:58

Очередной всплеск русофобии: в посольстве РФ оценили новые санкции США

Московский Комсомолец16:30

Российское посольство прокомментировало новые санкции США

News.ru15:49
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В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru 09:59
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Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Петербургский дневник вчера в 14:00
Происшествия

Дело о дедовщине в части Шамсутдинова решили рассмотреть в общем порядке

Читинский гарнизонный военный суд на заседании 14 февраля принял решение рассмотреть в общем порядке уголовное дело о дедовщине в воинской части 54160.
Lenta.ru 21:10
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Представлена флагманская линейка Xiaomi Mi 10

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Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости 17:08
Энергетика

«Газпром» надеется увеличить поставки газа в Европу

Представительница компании отметила устойчивый спрос и рассказала о заинтересованности нынешних клиентов из Европы в дополнительных объёмах поставок.
Деловое.ТВ 14:07
Шоу-бизнес

Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

Известия 07:38
Политика

На новом гербе Белоруссии станет меньше России

Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
Известия 20:14
Происшествия

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске сотрудники СК задержали мужчину, который в конце января оставил своих детей одних в московском аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону.
Газета.Ru 10:16
Биатлон

Россия стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Газета.Ru 11:20
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Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой

Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
RuNews24.ru вчера в 08:43
Происшествия

Суд приговорил россиянина к 14 годам колонии за госизмену

RT на русском 07:49
Биатлон

IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова

Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
Красная весна 12:56
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Наука

Коронавирус может жить на предметах до девяти дней

ФАН 04:35
Кино

«Оскар» за лучший фильм впервые получила иностранная картина

Победителем в главной номинации "Лучший фильм года" стала картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, сообщается на сайте "Известий".
Molnet.ru 11 февраля в 01:30
Политика

Трамп не станет увольнять пожаловавшегося на его твиты генпрокурора

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не станет снимать с должности генпрокурора Уильяма Барра, который до этого пожаловался на то, что американский лидер мешает ему и Минюсту работать своими постами о ведомстве в Twitter.
Газета.Ru 21:13
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru 15:52
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1113

Число жертв коронавируса нового типа в Китае возросло до 1113 человек. Число инфицированных превысило 44,6 тысяч человек.
Московский Комсомолец 11 февраля в 22:17
Экономика

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.
Известия 18:23
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Известия 18:52
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Политика

Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным

Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 09:31
Политика

Шеремет об инициативе Зеленского: «городом-садом» крымчан не заманишь

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал инициативу Зеленского простроить в 2019 году в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма.
Вести.Ru 21:21
Армия и оружие

Появилось видео отражения сирийской ПВО удара по Дамаску

Газета.Ru 22:14
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК 05:29
Политика

МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
RT на русском 11:40
Общество

Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

Известия 07:11
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport 09:05
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