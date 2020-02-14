Политика
РБКПосольство России назвало новые санкции США «всплеском русофобии»
Американские санкции против трех российских предприятий свидетельствуют об «очередном всплеске русофобии» и служат «узкоконъюнктурным интересам» США на глобальном рынке оборонных технологий. Об этом в Facebook написало российское посольство в США.
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Политика
Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Происшествия
Дело о дедовщине в части Шамсутдинова решили рассмотреть в общем порядке
Читинский гарнизонный военный суд на заседании 14 февраля принял решение рассмотреть в общем порядке уголовное дело о дедовщине в воинской части 54160.
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Энергетика
«Газпром» надеется увеличить поставки газа в Европу
Представительница компании отметила устойчивый спрос и рассказала о заинтересованности нынешних клиентов из Европы в дополнительных объёмах поставок.
Шоу-бизнес
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Политика
На новом гербе Белоруссии станет меньше России
Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске сотрудники СК задержали мужчину, который в конце января оставил своих детей одних в московском аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
Происшествия
Суд приговорил россиянина к 14 годам колонии за госизмену
Биатлон
IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова
Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Кино
«Оскар» за лучший фильм впервые получила иностранная картина
Победителем в главной номинации "Лучший фильм года" стала картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, сообщается на сайте "Известий".
Политика
Трамп не станет увольнять пожаловавшегося на его твиты генпрокурора
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не станет снимать с должности генпрокурора Уильяма Барра, который до этого пожаловался на то, что американский лидер мешает ему и Минюсту работать своими постами о ведомстве в Twitter.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1113
Число жертв коронавируса нового типа в Китае возросло до 1113 человек. Число инфицированных превысило 44,6 тысяч человек.
Экономика
Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%
Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Политика
Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным
Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию.
Политика
Шеремет об инициативе Зеленского: «городом-садом» крымчан не заманишь
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал инициативу Зеленского простроить в 2019 году в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Биатлон