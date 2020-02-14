Политика

РБКРБКПосольство России назвало новые санкции США «всплеском русофобии»

Американские санкции против трех российских предприятий свидетельствуют об «очередном всплеске русофобии» и служат «узкоконъюнктурным интересам» США на глобальном рынке оборонных технологий. Об этом в Facebook написало российское посольство в США.
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Посольство РФ назвало новые санкции США «очередным всплеском русофобии»

REGNUMвчера в 15:58

Очередной всплеск русофобии: в посольстве РФ оценили новые санкции США

Московский Комсомолецвчера в 16:30

Посольство России назвало новые санкции США «всплеском русофобии»

РБКвчера в 16:27

Российское посольство прокомментировало новые санкции США

RT на русскомвчера в 16:30

Посольство России назвало новые санкции США «очередным всплеском русофобии»

ТАССвчера в 15:54

Российское посольство прокомментировало новые санкции США

News.ruвчера в 15:49

Российское посольство назвало новые санкции США «всплеском русофобии»

РИА Новостивчера в 15:26
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Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Армия и оружие

Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

РИА Новости 01:06
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости вчера в 15:12
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru вчера в 09:59
Культура

Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт из-за отказа в прокате

Представитель проекта Дарья Виолина сообщила о подаче иска в Арбитражный суд Москвы.
Говорит Москва вчера в 13:43
Армия и оружие

По Дамаску нанесен ракетный удар

Вести.Ru вчера в 17:34
Шоу-бизнес

Иглесиас и Курникова показали новорожденного ребенка

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас.
Lenta.ru вчера в 22:29
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Lenta.ru вчера в 20:43
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

В результате аварии восемь человек погибли, двое пострадали. В правоохранительных органах сообщили, что все погибшие – граждане Украины.
Вести ФМ 12 февраля в 23:17
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда

РБК 12 февраля в 05:18
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК вчера в 05:29
Происшествия

Пострадавший при ЧП на заводе в Свердловской области скончался

RT на русском 00:40
Здоровье

В ВОЗ оценили эффективность алкоголя против коронавируса

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, позже получившего официальное название COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.
Известия 01:00
Политика

Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Известия вчера в 08:19
Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Lenta.ru вчера в 03:58
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Газета.Ru вчера в 23:36
Футбол

Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус

Аргументы и Факты 12 февраля в 16:18
Общество

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит 12 февраля в 13:33
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском 12 февраля в 22:00
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:46
Культура

Участники «Уральских пельменей» поделились историями о драках в коллективе

Участники телешоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица в эфире программы "Вечерний Ургант" поделились историями о драках, происходящих внутри коллектива, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:24
Экономика

В США подсчитали стоимость «слабой» России

Страна продолжает оставаться "слабой" державой, где большая часть богатства находится в руках чиновников.
Южный Федеральный вчера в 23:13
Политика

Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США

Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Вести.Ru вчера в 00:45
Общество

В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С

Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Хоккей

Шайба и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу в матче НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу, сделал результативную передачу и реализовал послематчевый буллит в выездном матче с «Миннесотой Уайлд».
РБК 00:39
Общество

Водонаева рассказала о допросе в полиции

РИА Новости вчера в 13:13
Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Известия вчера в 22:32
Происшествия

Медики на Урале выбросили пациента из скорой и уехали

Утверждалось, что пациента с защемлением нервных окончаний скорая помощь привозила в несколько больниц, где его отказались принять, после чего медики оставили мужчину прямо на улице возле входа в приемный покой.
НТВ вчера в 10:55
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