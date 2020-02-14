Политика
РБКПосольство России назвало новые санкции США «всплеском русофобии»
Американские санкции против трех российских предприятий свидетельствуют об «очередном всплеске русофобии» и служат «узкоконъюнктурным интересам» США на глобальном рынке оборонных технологий. Об этом в Facebook написало российское посольство в США.
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Очередной всплеск русофобии: в посольстве РФ оценили новые санкции США
Московский Комсомолецвчера в 16:30
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